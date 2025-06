Una delle notizie più curiose e potenzialmente game-changing emerse durante lo Xbox Games Showcase riguarda il nuovo dispositivo portatile ROG Xbox Ally di ASUS, che, come confermato da Microsoft stessa, è perfettamente in grado di far girare i giochi PlayStation usciti su PC.

Sì, avete letto bene: su un dispositivo a marchio Xbox potrete giocare titoli come God of War Ragnarok (che trovate su Amazon), Ghost of Tsushima, Spider-Man, Horizon: Zero Dawn, The Last of Us Part I, Days Gone e Helldivers 2.

Questo perché la console portatile utilizza Windows come sistema operativo, dando accesso a tutto ciò che funziona su PC Windows, inclusi i giochi Sony pubblicati su Steam ed Epic Games Store.

Un portavoce Microsoft ha dichiarato a Game File: «Poiché questi handheld eseguono Windows, avete accesso a tutti i giochi disponibili su PC, e ciò include i titoli PlayStation rilasciati su questa piattaforma».

Ma non è tutto: secondo quanto riportato, i nuovi ROG Ally dovrebbero supportare anche il Remote Play da PS5, rendendo i dispositivi Xbox di fatto una delle soluzioni portatili più versatili sul mercato, con accesso diretto sia all’ecosistema Microsoft che a quello Sony.

I modelli annunciati sono due: ROG Xbox Ally: definito “l’essenziale” per il gaming portatile, e ROG Xbox Ally X: versione avanzata, pensata per i giocatori più esigenti.

Entrambi i modelli vantano un’esperienza a schermo intero targata Xbox, un tasto Xbox dedicato e l’integrazione della Game Bar, per passare rapidamente tra app e giochi. Saranno compatibili con Xbox Game Pass, Battle.net e tutti i principali store PC. Il prezzo non è ancora stato annunciato.

Microsoft ha inoltre chiarito che, al momento, lo sviluppo di un vero e proprio dispositivo handheld proprietario è stato messo in pausa, preferendo collaborare con partner hardware come ASUS.

