I peggiori videogiochi del 2023 per Metacritic: il vincitore non vi sorprenderà

Il 2023 è stato uno degli anni più importanti dal punto di vista qualitativo per i videogiochi, ma il rovescio della medaglia è che questa è stata anche l'annata in cui abbiamo visto alcuni dei peggiori giochi mai visti negli ultimi tempi.

Dopo aver dunque già analizzato i migliori giochi del 2023, che hanno incluso anche due dei migliori titoli di sempre, è arrivato dunque il momento di scoprire quali sono definitivamente i peggiori giochi usciti quest'anno.

Advertisement

La classifica è stata pubblicata direttamente dal noto aggregatore Metacritic sulle sue pagine ufficiali e include i 10 peggiori videogiochi per media voto usciti nel corso di quest'anno.

Senza ulteriori indugi, vi lasciamo dunque alla lista dei 10 peggiori giochi del 2023 che potreste avere avuto la sfortuna di possedere nei vostri cataloghi:

I peggiori giochi usciti nel 2023

The Lord of the Rings: Gollum - 34/100 Flashback 2 - 35/100 Greyhill Incident - 38/100 Quantum Error - 40/100 Testament: The Order of High-Human - 41/100 Crime Boss: Rockay City - 43/100 Hellboy: Web of Wyrd - 47/100 Gangs of Sherwood - 48/100 Loop8: Summer of Gods - 49/100 Gargoyles Remastered - 49/100

È probabile che il primo posto non avrà causato alcuna sorpresa, magari grazie anche alla cover scelta per questo articolo: nonostante una impegnativa "sfida" dell'ultima ora con Flashback 2, che sulle nostre pagine abbiamo "premiato" con un 3/10, alla fine Gollum è rimasto il peggior gioco dell'anno per Metacritic (se ci tenete a scoprire voi stessi il perché, per qualche motivo, lo trovate su Amazon).

Lo sfortunato adattamento del celebre personaggio del Signore degli Anelli resterà uno di quei videogiochi ricordati a lungo, ma per tutti i motivi sbagliati: non solo per essere il peggiore gioco dell'anno, ma per aver perfino spinto il suo stesso studio a smettere di sviluppare videogiochi.

È anche interessante notare come nessuno dei videogiochi entrati nella "flop 10" non sia riuscita neanche a raggiungere una media del 50/100, ma i primi tre non hanno neanche raggiunto il 40/100: si tratta dunque di produzioni tutte gravemente insufficienti per la critica internazionale.

Vedremo se il prossimo anno ci sarà un "nuovo Gollum" pronto a rubare la scena agli altri o se la classifica si rivelerà un po' meno interessante.