Baldur's Gate 3 continua a dominare ancora oggi le classifiche di Steam, nonostante sia trascorso quasi un biennio dal suo debutto sul mercato, dimostrando quanto i giocatori siano rimasti colpiti dal capolavoro di Larian Studios.

Come segnalato da TheGamer, il gioco di ruolo mantiene ancora oggi picchi superiori ai 70mila giocatori simultanei, superando persino titoli di recentissima uscita come Monster Hunter Wilds ed Elden Ring Nightreign.

La longevità straordinaria di questo RPG single-player dimostra come la qualità e la profondità possano vincere sulla corsa alle novità che caratterizza il mercato contemporaneo, al punto che pochissimi giocatori hanno deciso di abbandonarlo prima del tempo.

Michael Douse, direttore della divisione publishing di Larian Studios, ha recentemente svelato attraverso il suo profilo X (ex Twitter) una statistica che rivela l'entità dell'impatto del gioco sui suoi utenti.

La media del tempo di gioco di Baldur's Gate 3 su Steam raggiunge infatti le 62 ore e 55 minuti, un dato che colloca automaticamente chiunque superi questa soglia nella categoria dei giocatori sopra la media.

Tempistiche che si avvicinano al numero di ore necessarie per godersi pienamente l'intera campagna di gioco, confermando che di fatto tantissimi utenti hanno deciso di completare l'avventura: una cifra impressionante che testimonia non solo l'ampiezza del contenuto offerto, ma anche il coinvolgimento emotivo che il titolo riesce a generare grazie a un cast di personaggi amatissimi (di cui potete trovare gadget su Amazon) e un'ampia libertà di scelta per i giocatori.

La formula del successo duraturo di Baldur's Gate 3 risiede in una combinazione di fattori che ne alimentano costantemente la rilevanza: l'ampia gamma di classi disponibili offre esperienze di gioco sostanzialmente diverse, mentre gli aggiornamenti regolari continuano ad arricchire il contenuto già abbondante del titolo base, spingendo così i giocatori ad avventurarsi in nuove campagne.

Pochi altri giochi single-player riescono a mantenere una base di utenti così attiva e dedicata dopo quasi due anni dal lancio, e secondo le analisi di settore solo Cyberpunk 2077 potrebbe aspirare a risultati simili in futuro.

E oggi Baldur's Gate 3 risulta decisamente un titolo ancora più unico, che difficilmente oggi potrebbe ricevere il via libera da un'industria videoludica sempre più conservativa: un successo che dovrebbe dunque essere analizzato anche da quei vertici alti che hanno sempre più paura di prendersi dei rischi.