I fan hanno scelto la migliore esclusiva PlayStation di sempre

Sony ha deciso di interagire con i propri utenti su X tramite un sondaggio ufficiale dedicato alle esclusive PlayStation rilasciate su PS4 e PS5, chiedendo ai fan di indicare il proprio videogioco preferito.

Un sondaggio che ha fatto fortemente discutere fin dall'inizio, dato che Bloodborne è stato totalmente "ignorato" nelle pre-selezioni della casa di PlayStation, ma comunque un'iniziativa divertente per permettere ai fan di dire la loro sui diversi giochi di spessore rilasciati in questi anni.

Alla fine abbiamo assistito a un vero e proprio trionfo per Kratos: in finale abbiamo infatti visto quello che possiamo definire un "derby" tra God of War e God of War Ragnarok.

Come segnalato da Tech4Gamers, alla fine a trionfare è stata proprio la seconda avventura di Kratos e Atreus, eletta dai fan come la migliore esclusiva PlayStation mai realizzata.

È stata comunque una battaglia serrata fino alla fine, dato che God of War Ragnarok (lo trovate su Amazon) è riuscito a trionfare contro il suo predecessore con il solo 52,4% delle preferenze, con appena il 5% di differenza: un risultato che testimonia l'amore dei fan per i titoli sviluppati da Santa Monica.

In precedenza, God of War Ragnarok ha dovuto "sconfiggere" Demon's Souls, The Last of Us Part II e Ghost of Tsushima durante il suo cammino verso la finale, mentre il capitolo uscito nel 2018 aveva trionfato contro Gran Turismo 7, Marvel's Spider-Man Remastered e The Last of Us Part I.

Molti fan continueranno a domandarsi come sarebbero andati questi matchup se fosse stato selezionato anche Bloodborne, ma con buona probabilità non lo sapremo mai.

In ogni caso, il sondaggio conferma senza ombra di dubbio che God of War Ragnarok è ancora oggi uno dei giochi più apprezzati di sempre su PlayStation: del resto le sue enormi qualità non potevano lasciare alcun dubbio, come vi raccontammo anche nella recensione dedicata.

Dopo questo grande trionfo, non ci resta che scoprire quale sarà il futuro della saga di Kratos: secondo le ultime indiscrezioni, pare che ci siano già in sviluppo tantissimi nuovi God of War.