I dati parlano chiaro: si passano più ore sui video di videogiochi che a giocarci

Content creator e influencer che parlano di videogiochi sono diventati centrali nel processo comunicativo del mercato dei videogiochi, e i dati relativi alle abitudini della community nei loro confronti parlano chiaro.

Un’indagine condotta da Midia Research (tramite Games Industry) ha rivelato che i videogiocatori trascorrono mediamente più tempo a guardare contenuti legati al gaming su piattaforme come YouTube e Twitch rispetto a giocare attivamente.

Secondo il report, i gamer dedicano circa 7,4 ore a settimana al gaming e 8,5 ore a settimana a guardare video correlati ai videogiochi.

Secondo lo studio, una percentuale significativa di videogiocatori è coinvolta nel consumo di video a tema gaming: il 24% dei giocatori su console o PC e il 48% di chi effettua acquisti in-game guardano regolarmente contenuti di questo tipo almeno una volta al mese.

Quest’ultimo gruppo, identificato come il target di videogiocatori che spendono di più, rappresenta un target di valore per gli editori, soprattutto per aprire nuovi flussi di entrate pubblicitarie. Lo dimostrano anche gli ultimi dati relativi a prodotti come GCC Pokémon Pocket, che ha già potenzialmente incassato cifre straordinarie in rapporto alla forza delle carte collezionabili (le trovate su Amazon).

Lo studio si concentra anche sull'opportunità ovvia per i publisher, che potrebbero integrare contenuti video direttamente all’interno dei loro ecosistemi. Attualmente, gran parte di questo traffico genera entrate pubblicitarie per piattaforme di terze parti, lasciando un potenziale guadagno inutilizzato per l'industria videoludica.

«È tempo per gli editori di videogiochi di considerare i video in-game come qualcosa di più che uno strumento di marketing», ha dichiarato Rhys Elliott, analista di MIDiA Research:

«Reintegrando l'engagement video, gli editori possono sbloccare nuove fonti di reddito, come la pubblicità, e stimolare la crescita.»

Per altro, un recente sondaggio ha anche svelato che i videogiocatori accetterebbero le pubblicità all'interno dei videogiochi, a supporto di questa analisi.