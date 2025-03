Ecco i giochi gratis dal 18 marzo su PlayStation Plus Premium

L'universo di PlayStation Plus si arricchisce questo marzo con un catalogo che spazia dai combattimenti realistici dell'ottagono alle avventure mitologiche, passando per calcio acrobatico e mech futuristici.

Dal 18 marzo, gli abbonati al servizio (che trovate su Amazon) potranno immergersi in un'offerta variegata che promette di soddisfare praticamente ogni tipo di giocatore, dai nostalgici ai fan delle ultime tecnologie.

Il fiore all'occhiello dell'offerta Extra e Premium di questo mese è senza dubbio UFC 5, l'esperienza definitiva di MMA che porta il realismo dei combattimenti a un livello superiore. Grazie al motore Frostbite, ogni pugno, ogni caduta, ogni goccia di sudore è riprodotta con un dettaglio impressionante, rendendo l'esperienza di gioco indistinguibile da un vero evento pay-per-view.

Non meno interessante è Prince of Persia: The Lost Crown, che reinterpreta la celebre saga con un approccio visivo stilizzato e introduce un nuovo principe protagonista. Nei panni di Sargon, i giocatori combineranno combattimenti acrobatici con poteri temporali in un mondo ispirato alla mitologia persiana, dove creature mitologiche e nemici corrotti dal tempo attendono a ogni angolo.

Gli appassionati di calcio avranno pane per i loro denti con Captain Tsubasa: Rise of New Champions, un titolo che reinterpreta il genere sportivo con un approccio arcade esagerato e spettacolare, fedele all'anime che ha fatto sognare generazioni di fan.

Per chi ama l'universo Gundam, Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy offre un'esperienza single-player ambientata nell'Universal Century 0079, seguendo le vicende di un'unità segreta guidata da Alma durante la Guerra di Un Anno.

Arcade Paradise è un'interessante combinazione di gestionale e simulatore arcade ambientato negli anni '90, dove i giocatori potranno trasformare una lavanderia a gettoni in una sala giochi di successo, con oltre 35 cabinati completamente giocabili.

Bang-On Balls: Chronicles porta sulla scena un platform 3D ispirato ai migliori titoli del genere, permettendo ai giocatori di esplorare mondi a tema storico (con qualche licenza creativa) sia in solitaria che in cooperativa fino a quattro giocatori.

Gli amanti delle sfide assurde apprezzeranno You Suck at Parking, un'esperienza di parcheggio estremo con oltre 270 livelli di difficoltà crescente, mentre chi cerca un'avventura narrativa potrà immergersi in Syberia - The World Before, l'ultima espressione dell'universo steampunk creato dal compianto Benoit Sokal.

Gli abbonati Premium potranno godersi Arcade Paradise VR, che trasporta l'esperienza gestionale arcade nel 1993 con un'immersione totale in realtà virtuale per PS VR2, offrendo 12 cabinati completamente realizzati in VR e 27 giochi controllati in modo tradizionale.

Ma la vera sorpresa per i fan hardcore è l'arrivo dell'intera trilogia originale di Armored Core per PlayStation.

Insomma, dopo i giochi già disponibili da questo mese, i fan PlayStation non hanno molto di che lamentarsi.