I bagarini non risparmiano neanche Elden Ring Nightreign

Anche se i codici per il beta test di Elden Ring Nightreign non sono ancora stati distribuiti, alcuni scalper (o baragini, se preferite) stanno già cercando di approfittare della situazione.

Come? Semplice, mettendo all’asta i codici gratuiti (che devono ancora essere inviati) su piattaforme come eBay, con prezzi che raggiungono anche le 400 sterline.

Nonostante alcuni di questi annunci siano stati rimossiper violazione delle politiche, sono ancora numerosi gli inserimenti con prezzi fissi di 150, 200 e persino 400 sterline.

Come riportato anche da Eurogamer, questi scalper non hanno ancora i codici, ma pubblicano screen delle email di FromSoftware come prova, promettendo che il codice arriverà via email quando verranno distribuiti l'11 febbraio prossimo.

Fortunatamente, sembra che i fan di Elden Ring (gioco che trovate su Amazon) non siano disposti a cadere in questa trappola.

Al momento, nessuno ha acquistato effettivamente un codice da queste aste. Il beta test, che si terrà dal 14 al 17 febbraio, sarà disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X/S in sessioni di tre ore, e darà agli utenti una prima esperienza del nuovo contenuto.

È incredibile come, ancora una volta, ci si trovi di fronte a persone pronte a speculare su qualcosa che, in teoria, dovrebbe essere gratuito.

La mentalità da scalper è un paradosso: rivendere un codice che nessuno ha ancora ricevuto è il colmo dell’opportunismo.

Ma, purtroppo, questa è la realtà di un mercato che premia il furbo a discapito della comunità.

Certo, i veri appassionati sanno come fare, ma secondo me la situazione lascia sempre un po' di amaro in bocca. E chi ci rimette, in questi casi? Sempre e solo il giocatore onesto.

Parlando ancora di Elden Ring, avete letto che il team di sviluppo non sta lavorando attivamente a un sequel, ma a diversi progetti trasversali?