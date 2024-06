Hollow Knight Silksong assente anche al Direct, e i fan ci scherzano sopra

All'inizio di questo mese, Nintendo ha annunciato a sorpresa una prova per il primo Hollow Knight, e i fan erano certi che ciò significasse che le notizie su Silksong stavano finalmente arrivando dopo due lunghi anni di silenzio.

Il secondo capitolo del metroidvania di Team Cherry (trovate l'edizione fisica su Amazon) si sta infatti facendo attendere più del previsto.

Anche l'annuncio di un Nintendo Direct di 40 minuti lasciava presagire sorprese, visto che nel corso dell'evento abbiamo visto un nuovo Mario & Luigi, uno Zelda incentrato su Zelda e Metroid Prime 4, Ma niente Silksong.

E, poco sorprendentemente, i fan di Hollow Knight l'hanno presa bene, quasi con filosofia, come ci si aspetterebbe (via The Gamer).

«Sarò sincero, più lo [sviluppatore] Team Cherry va avanti senza dire nulla, meno mi sento eccitato per Silksong», ha twittato un fan.

«Non sto chiedendo loro di affrettare l'uscita del gioco. Non chiedo che pubblichino ogni settimana. Dateci almeno una comunicazione che non faccia sembrare che usiate piccioni viaggiatori nel 2024».

I fan di Silksong si trovano attualmente nella parte della situazione diventata "una barzelletta", dopo aver atteso cinque anni dall'annuncio del gioco.

«Hollow Knight: Silksong non è un gioco vero», ha scritto Tamoor Hussain, managing editor di GameSpot. «Forse si è trattato di un'allucinazione collettiva».

Microsoft aveva promesso che tutto ciò che era stato mostrato durante l'Xbox Games Showcase del giugno 2022 sarebbe stato lanciato entro i 12 mesi successivi, cosa mai accaduta.

Unizialmente, il lancio era previsto per la prima metà del 2023, ma il team di sviluppo aveva scelto di rinviarlo a tempo indeterminato.

Ma nel giugno del 2024 di Silksong nessuna traccia: chissà che la Gamescom di Colonia non possa regalare qualche sorpresa.

Nel mentre, recuperate tutte le novità dal Nintendo Direct del 18 giugno, dedicato ai giochi in arrivo su Nintendo Switch nella seconda metà del 2024 e oltre.