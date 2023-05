Ghostwire Tokyo onora Shinji Mikami con un nuovo record

Ghostwire Tokyo è stato un titolo apprezzabile seppur non clamoroso, ma sta facendo comunque breccia nel cuore di sempre più persone.

Il titolo è stato esclusiva PlayStation 5 per molto tempo (lo trovate su Amazon, ovviamente), per poi sbarcare anche all'interno di Xbox Game Pass.

Ghostwire Tokyo è stata anche una delle ultime produzioni pensate dalla mente di Shinji Mikami che, come sapete, ha lasciato Tango Gameworks qualche tempo fa.

Che, prima di lasciare completamente l'industria, di recente ha anche dato la sua approvazione, in un certo senso, a Resident Evil 4 Remake.

Ma sarebbe decisamente fiero anche della sua ultima creazione perché, come riporta lo stesso team, Ghostwire Tokyo si sta rivelando un piccolo successo.

Come annunciato su Twitter, infatti, il peculiare titolo horror ha raggiunto una milestone importante:

Ben 4 milioni di giocatori hanno fatto un tour della Tokyo suggestiva e piena di yokai del titolo di Tango Gameworks.

Cifre che solitamente sentiamo come ben più alte dalle grandi produzioni, ma che per un titolo del genere sono un risultato più che ottimale.

Certo non bisogna considerare delle macchine da guerra come Hogwarts Legacy, i cui numeri sconfinati sono frutto di una campagna promozionale ben più massiccia e, soprattutto, di una licenza come quella di Harry Potter che di base attira molto più pubblico.

Merito senz'altro del suo fascino, se non altro, quel turismo paranormale di Tokyo di cui abbiamo parlato proprio con il team di sviluppo in un nostro approfondimento.

Noi vi consigliamo di dare una possibilità a Ghostwire Tokyo, soprattutto ora che è anche su Xbox Game Pass e potete provarlo. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione approfondita, la trovate proprio qui.