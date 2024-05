Hellblade 2 può cancellare il salvataggio in un istante, se non fate attenzione

Da poche ore è ufficialmente disponibile Hellblade 2, l'attesa nuova esclusiva Xbox sviluppata da Ninja Theory che si è confermata spettacolare a livello audiovisivo, ma con qualche difetto di troppo dal punto di vista ludico.

Come vi ha raccontato il nostro Gianluca Arena nella recensione dedicata, il secondo capitolo di Hellblade si è purtroppo accontentato di proporre un gameplay ripetitivo, piuttosto che provare ad esplorare gli aspetti potenzialmente più divertenti.

Advertisement

Ma un ulteriore limite che potrebbe causare seri danni agli utenti meno attenti, magari perché lo stanno provando solo grazie a Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), emerso in queste ore e potrebbe fare di un sol boccone il vostro salvataggio a causa di un clic sbagliato.

Secondo quanto segnalato da GameSpot, basta infatti che l'utente decida di cliccare sull'opzione per avviare una nuova partita, anche solo una volta e solo per errore, che Hellblade 2 sceglierà senza alcun preavviso di cancellare all'istante tutti i vostri progressi.

Non vi è alcuna schermata di avvertimenti né possibilità di ripensamenti: una volta selezionata quell'opzione, potrete dire ufficialmente addio al vostro salvataggio.

Sebbene sia improbabile che la maggior parte dei giocatori possano commettere questo errore — a meno che non desiderino ovviamente ripartire da zero — riteniamo una disattenzione decisamente grave quella di non inserire nemmeno un avviso su cosa comporti selezionare tale opzione.

Può sempre capitare infatti che un giocatore meno attento o più stanco possa accorgersi soltanto troppo tardi di non aver scelto l'opzione giusta, senza aver possibilità di rimediare al proprio errore.

E trattandosi di un'esperienza altamente cinematografica, dover ricominciare da capo potrebbe frustrarli comprensibilmente più del dovuto.

Anche se sviluppare i videogiochi «è difficile», come ammesso dallo stesso studio di sviluppo, ci vorrebbe un po' più di attenzione quando si parla dei progressi degli utenti.

Ci auguriamo che Ninja Theory apporti correttivi il prima possibile con un aggiornamento: nel frattempo, a meno che non desideriate cancellare il vostro salvataggio, cercate di non avviare l'opzione sbagliata.

Se avete scelto di giocare Hellblade 2, ma non possedete un monitor ultra-wide, c'è una concreta possibilità che le bande nere vi stiano dando molto fastidio: fortunatamente, qualcuno ha scoperto un trucco per poterle rimuovere su PC. Gli utenti Xbox, invece, dovranno farci l'abitudine.