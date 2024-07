Hacker attaccano Disney: rubati 1 TB di file

Disney sarebbe stata colpita da un attacco hacker nelle scorse ore, messo a punto dal gruppo conosciuto come NullBulge, che sarebbe riuscito a impadronirsi di oltre 1 TB di informazioni sensibili.

A riportarlo è Hackread (via VGC), secondo il quale i dati riguarderebbero messaggi, file generici e anche linee di codice di proprietà di Disney.

Advertisement

Secondo i pirati informatici, sono stati interessati 10mila canali interni a Slack, sistema di messaggistica aziendale usato da Disney, che riguarderebbero anche dei progetti non pubblicati della compagnia.

A svelare il compimento della cosa sono stati gli stessi hacker, che hanno pubblicato un messaggio su Twitter, affermando di essersi impadroniti de «l'intero Slack di Disney, con 1,1 TB di file».

Al momento non risultano richieste di riscatti come è capitato in passato con casi simili, ma gli hacker affermano di aver voluto punire Disney per le accuse di non avere dato, nel tempo, il giusto riconoscimento (soprattutto economico) ad artisti che hanno collaborato ai suoi progetti.

Ora come ora non è chiaro quali videogiochi possano essere stati colpiti dall'attacco, né quale sarà la reazione di Disney davanti a questo attacco.

Nei mesi scorsi, ricorderete anche un clamoroso attacco subito da Insomniac Games, team dei PlayStation Studios, che aveva visto numerosi file privati venire trafugati online.