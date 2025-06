Nonostante tutte le attenzioni siano ormai rivolte a Grand Theft Auto 6, Rockstar Games non ha certo dimenticato GTA Online, che si prepara a ricevere un nuovo, corposo aggiornamento.

Il prossimo update, intitolato “Money Fronts”, sarà disponibile a partire dal 17 giugno e offrirà ai giocatori nuovi modi per espandere la propria rete criminale.

Con “Money Fronts”, i giocatori potranno avviare la più grande operazione di riciclaggio di denaro dell’intera San Andreas, lavorando al fianco di Martin Madrazo.

Il boss del cartello metterà a disposizione contatti e collaboratori per infiltrarsi nel mondo degli affari “leciti”, sfruttando attività in apparenza rispettabili per coprire guadagni illeciti.

Tra le novità più interessanti troviamo la possibilità di acquistare e gestire alcune delle attività più iconiche di GTA 5 (gioco che trovate su Amazon), come:

Il Hands On Car Wash nel quartiere di Strawberry.

Il servizio di elicotteri turistici Higgins Helitours.

Il dispensario di cannabis Smoke on the Water.

Oltre alle nuove proprietà, Rockstar ha annunciato anche l’arrivo di nuovi veicoli, tra cui i SUV Woodlander, il potente Karin Everon RS e il muscoloso Declasse Tampa GT.

Con l’aggiornamento Money Fronts, GTA Online continua a evolversi aggiungendo nuove possibilità di gioco per chi ama costruire un impero criminale con stile. Un chiaro segnale che, in attesa di GTA 6, San Andreas ha ancora molto da offrire.

