Rockstar Games è pronta a riportarci a Liberty City, e lo fa nel modo più conveniente possibile: Grand Theft Auto III – The Definitive Edition è disponibile da oggi, 10 giugno 2025, ed è gratuito per tutti gli abbonati ai piani PlayStation Plus Extra e Premium.

La giornata di oggi segna quindi un grande ritorno per uno dei titoli più iconici della storia videoludica. Pubblicato originariamente nel 2001, Grand Theft Auto III ha rivoluzionato il genere open world con la sua struttura a missioni libere, la narrazione criminale in stile cinematografico e l’introduzione di una città completamente esplorabile in 3D.

Nel 2021, Rockstar ne ha proposto una versione rimasterizzata come parte della GTA Trilogy – The Definitive Edition, disponibile anche in formato fisico su Amazon.

Il debutto di questa riedizione, tuttavia, non fu esattamente quello sperato: al momento del lancio, la raccolta fu accolta da una pioggia di critiche per via di numerosi bug, glitch grafici, errori di design e problemi tecnici che minarono pesantemente l’esperienza di gioco.

I fan storici, ma anche i nuovi giocatori, si trovarono davanti a una versione zoppicante di un classico amato, con molte perplessità sulla gestione da parte di Grove Street Games, lo studio responsabile del porting.

Ma il tempo, si sa, può curare molte ferite. Dopo un’ondata di feedback da parte della community, Rockstar ha deciso di intervenire con forza, pubblicando patch correttive che hanno progressivamente migliorato la situazione.

Bug eliminati, ottimizzazioni visive, controlli più fluidi e una resa grafica più fedele allo spirito originale hanno ridato vita a GTA 3 – Definitive Edition, tanto che oggi viene da molti considerata una versione realmente migliorata del gioco del 2001.

Da oggi, 10 giugno 2025, puoi riscattare Grand Theft Auto III – The Definitive Edition direttamente dal Catalogo Giochi incluso con l’abbonamento a PlayStation Plus Extra o Premium.

Un’occasione da non perdere per tornare nella Liberty City degli anni 2000, tra sparatorie, missioni criminali, radio iconiche e libertà d’azione assoluta. Il titolo è elencato insieme alle altre nuove aggiunte di giugno, per un mese che si preannuncia ricco di contenuti interessanti per gli abbonati.

Intanto, guardando oltre l’orizzonte e in attesa del mastodontico GTA 6, i fan iniziano già a speculare su quello che potrebbe essere il futuro della serie: c’è chi pensa di aver già capito dove sarà ambientato GTA 7.