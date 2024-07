GTA 6 sarà colpito dallo sciopero? Arriva una risposta

Il drammatico annuncio di uno sciopero degli attori e doppiatori di videogiochi per problemi legati all'IA potrebbe avere un impatto immediato sui titoli in uscita meno di quanto si pensasse.

Sebbene il sindacato SAG-AFTRA abbia votato per lo sciopero degli artisti della voce e del personale addetto alla cattura delle performance a partire da oggi, un'ampia fascia di progetti non sembra essere interessata, tra cui anche GTA 6.

Secondo le dichiarazioni di Ethan Gach, giornalista di Kotaku (via Eurogamer), il sindacato SAG-AFTRA e le aziende che saranno colpite dallo sciopero, questo include tutti i videogiochi in fase di sviluppo da un anno a questa parte, compresi per ora i giochi live service.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Se si considera il calendario delle uscite per il resto di quest'anno e per il 2025, questo coprirà la maggior parte dei titoli di successo il cui sviluppo si è protratto per diversi anni.

In molti si sono preoccupati per le notizie poco chiare riguardo all'impatto dello sciopero sull'editore del prossimo GTA, ossia Take-Two. A quanto pare, però, è sicuro che GTA 6 è in fase di sviluppo da abbastanza tempo da non essere influenzato.

Questo includerà anche giochi come Call of Duty: Black Ops 6 previsto a ottobre e Assassin's Creed Shadows di novembre, oltre al prossimo Dragon Age: The Veilguard.

«A causa di alcune disposizioni del contratto IMA [Interactive Media Agreement], i giochi che erano in produzione al momento in cui il sindacato ha comunicato all'azienda la disdetta non sono attualmente soggetti a sciopero. La maggior parte degli avvisi è stata inviata nel settembre 2022», ha scritto SAG-AFTRA.

«Abbiamo notificato un avviso separato relativo ai giochi live service, che possiamo scioperare in meno di 60 giorni», ha continuato il sindacato.

E ancora: «Aggiorneremo gli iscritti se l'ordine di sciopero verrà esteso anche a quei giochi più vicini a quel momento».

«I videogiochi già in produzione prima del 25 agosto 2023, compresi i giochi live service non sono soggetti allo sciopero e rimangono coperti dai termini in corso dell'IMA 2020-2022. Gli interpreti non violerebbero l'ordine di sciopero se continuassero a lavorare a questi giochi».

Questa mattina, il sindacato britannico degli attori Equity ha dichiarato di essere “solidale” con la SAG-AFTRA, ma di non voler autorizzare il proprio sciopero.

Restando in tema, sempre in queste ore Keywords Studios ha annunciato do voler licenziare 31 persone, sostituite dall’intelligenza artificiale: i sindacati di categoria hanno proclamato uno sciopero.