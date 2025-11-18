Torna a circolare un’indiscrezione che, fino a qualche mese fa, sarebbe sembrata pura fantascienza: Grand Theft Auto 6 potrebbe approdare su Nintendo Switch 2. Un’ipotesi che in molti continuano a bollare come improbabile, ma che negli ultimi giorni ha trovato qualche conferma in più da figure note della scena dei leak.

Tutto nasce da un post sui social di Nash Weedle, utente che negli anni ha costruito una certa credibilità nel mondo Nintendo. Secondo lui, una versione di GTA 6 per Switch 2 sarebbe già in lavorazione. Weedle ci ha tenuto però a chiarire due punti: il ritardo del gioco non avrebbe nulla a che fare con questa versione e, soprattutto, non si tratterebbe di un titolo di lancio. Un dettaglio che da solo racconta parecchio del livello di complessità tecnica con cui Rockstar starebbe facendo i conti.

A corroborare la voce è intervenuto anche NateTheHate, altro insider spesso affidabile. Nate sostiene di aver sentito che Rockstar starebbe effettuando test per capire se il gioco possa effettivamente girare sulla nuova console Nintendo. Test, però, non significa via libera: non è chiaro se quello che oggi è un esperimento interno possa davvero trasformarsi in un prodotto pubblicato al grande pubblico. Ma il fatto stesso che Rockstar ci stia provando è un segnale interessante.

D’altronde, non sarebbe la prima volta che un capitolo della serie sbarca sul mondo Nintendo, anche se qui ci troviamo di fronte a una sfida titanica. I remaster della trilogia classica sono arrivate su Switch, ma GTA 5 è sempre rimasto fuori dal recinto. E se già allora si parlava di limiti hardware evidenti, immaginare GTA 6 su Switch 2 significa accettare compromessi seri: frame rate ridotto, risoluzione abbassata, effetti grafici depotenziati. Una sorta di “miracolo tecnico” in versione economica, lontano anni luce da ciò che offriranno PlayStation 5 e Xbox Series X.

Resta la domanda decisiva: Rockstar accetterà di sacrificare parte dell’impatto tecnico pur di mettere GTA 6 nelle mani di un pubblico extra-large come quello Nintendo? E soprattutto: i giocatori saranno davvero disposti ad abbracciare una versione più povera pur di avere il titolo in modalità portatile?

Il rumor continuerà a rimbalzare ancora a lungo. Ma se davvero GTA 6 dovesse finire su Switch 2, sarebbe uno dei colpi più clamorosi nella storia recente di Nintendo.