GTA 3 uscirà su una console mai dimenticata, grazie ai fan

GTA 3 è senza dubbio un gioco indimenticabile, sebbene a quanto pare a breve "risorgerà" su una console inaspettata, ossia il SEGA Dreamcast.

Incluso anche nella trilogia di classici HD (che trovate su Amazon), a quanto pare i fan non lo hanno ancora dimenticato.

Advertisement

Ora, dopo che l'ex direttore tecnico di Rockstar Games ha rivelato che lo studio, a un certo punto, stava sviluppando un comparto multigiocatore per il suo Grand Theft Auto 3, sembra proprio che tocchi ai fan riportarlo in auge.

Come segnalato anche da Gamereactor, il gioco approderà finalmente anche sulla sfortunata console SEGA.

Molti non sanno infatti che l'iconico GTA 3 ha iniziato la sua corsa proprio su Dreamcast, tanto che per i primi sette mesi di sviluppo il gioco avrebbe dovuto essere rilasciato esclusivamente per la piattaforma della Casa di Sonic.

Tuttavia, la situazione è cambiata quando è diventato chiaro che la macchina a 32-bit bianca stava vendendo troppo poco, così Rockstar ha deciso di cambiare strategia e di sviluppare il gioco per PlayStation 2.

Ora, però, un paio di fan hanno deciso di modificare la storia e hanno iniziato a convertire il titolo per Dreamcast.

Il modder SKMP ha annunciato di aver ricevuto un ulteriore aiuto da Frogbull, che ha già realizzato alcune interessanti conversioni per Dreamcast di giochi di successo.

Poco sopra potete vedere per l'appunto un video di GTA 3 per Dreamcast, anche se non sembra ancora girare al meglio delle possibilità.

Non sappiamo se e quando una versione completa sarà rilasciata, ma a quanto pare l'intenzione è proprio quella di colmare un vuoto lasciato ormai da tanti - troppi - anni.

Parlando ancora del seminalee terzo capitolo della saga Rockstar, alcune settimane fa un interessante video ci ha mostrato come sarebbe GTA 3 in Unreal Engine 5, e il risultato sembra essere davvero sorprendente.