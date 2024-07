GreedFall II ha una data d'uscita (molto vicina) per PC

Nelle scorse ore, NACON e Spiders Studio hanno svelato l’uscita in accesso anticipato di GreedFall II: The Dying World, gioco di ruolo narrativo che fa seguito al capostipite della saga, divenuto col tempo un titolo da oltre 2 milioni di giocatori.

Questo seguito, che proporrà un'avventura completamente inedita ambientata nell'universo di GreedFall, sarà lanciato in accesso anticipato su Steam il 24 settembre prossimo. È previsto il lancio anche su PS5 e su Xbox Series X|S, ma per quello dovremo attendere il 2025.

Nell'early access, i giocatori avranno la possibilità di esplorare i primi capitoli della missione principale, di scoprire le regioni di Teer Fradee, Thynia e Uxantis e di incontrare alcuni dei personaggi che li accompagneranno nel corso della loro avventura.

L'idea dell'accesso anticipato è ovviamente quella di arricchire e migliorare il gioco via via basandosi sui feedback degli appassionati, con nuove funzionalità e miglioramenti, tra cui nuove zone, compagni, missioni, abilità e molto altro.

In merito al contesto narrativo, GreedFall II: The Dying World è ambientato tre anni prima degli eventi del primo gioco e sarà quindi un prequel. Questa volta, i giocatori interpreteranno un nativo di Teer Fradee, costretto a lasciare la sua isola per essere portato nel continente di Gacane, la patria dei coloni.

In questo vecchio mondo, devastato dalla piaga di Malichor e dagli intrighi politici di varie fazioni, il nostro protagonista dovrà riconquistare la propria libertà e forgiare il proprio destino.

In attesa di ulteriori dettagli, trovate il trailer nel corpo di questa notizia e su Steam la pagina ufficiale di GreedFall II.