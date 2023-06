Gran Turismo 7, nuovo aggiornamento in arrivo (con auto gratis)

Molto presto sarà il momento di un nuovo aggiornamento per Gran Turismo 7, ricco di contenuti - e auto - nuovi di zecca.

L'ultimo racing di Polyphony Digital (la trovate su Amazon) con l'arrivo di nuovi aggiornamenti ha saputo conquistare gran parte dei fan su console PS5 e PS4.

Advertisement

Del resto, già di recente l'aggiornamento 1.34 di Gran Turismo 7 ha offerto novità come la Greening Auto Company 1971 Ford Maverick, oltre alla Alfa Romeo Giulia Sprint GTA e molto altro ancora.

Ora, come riportato anche su ResetEra, la prossima settimana sarà il turno di un nuovo update ricco di auto extra offerte in maniera del tutto gratuita.

Con un post social, Kaz Yamauchi ha infatti anticipato l'arrivo di tre autovetture nuove di zecca per GT7.

Queste, nello specifico, dovrebbero essere:

Subaru Impreza WRX STi '04

Mitsubishi Lancer EVO III GSR '95

Aston Martin Valkyrie '21

Non ci resta quindi che attendere che Polyphony Digital confermi le tre auto sopraccitate e alzi quindi il sipario anche sulle altre novità del prossimo update di Gran Turismo 7 che, lo ricordiamo, è atteso per la prossima settimana.

Con l'arrivo di nuove patch e contenuti, il racing ha infatti saputo conquistare un posto di tutto rispetto nel panorama PS5 e PS4, dimostrandosi ancora oggi una delle produzioni racing più popolari su console. La speranza è che continui a farlo per molti anni ancora, come i sempre più frequenti update lasciano intendere.

Restando in tema, il settimo capitolo di Gran Turismo ha potuto festeggiare negli ultimi mesi anche un riconoscimento davvero molto speciale, grazie a un'auto esclusiva sviluppata da Ferrari.

Ma non solo: come forse saprete, la celebre saga automobilistica di Polyphony sta per diventare anche un vero e proprio adattamento cinematografico, tratto da una storia vera e in arrivo nelle sale italiane dal 20 settembre prossimo.