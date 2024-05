Gran Turismo 7 svela l'aggiornamento di maggio con 5 nuove auto: ecco i dettagli

Poco prima che termini ufficialmente il mese di maggio, i fan di Gran Turismo 7 potranno tornare a divertirsi con un nuovo grande aggiornamento, che dovrebbe essere disponibile come di consueto il prossimo giovedì, ovvero giorno 30 maggio.

Il racing game di Polyphony Digital (lo trovate su Amazon) ha abituato i suoi fan ad aspettarsi aggiornamenti ogni mese con nuove auto giocabili, tutte particolarmente dettagliate per i fan dei veicoli a quattro ruote.

E nel suo consueto teaser pubblicato su X, il director Kazunori Yamauchi ha già confermato l'arrivo di 5 nuove automobili, che i fan dovranno provare a decifrare basandosi solo sulle ombre presenti nella clip, che vi proponiamo di seguito.

Gli esperti di GTPlanet hanno analizzato attentamente il post e, pur ammettendo che questa volta è stato più difficile del previsto riuscire a individuarle tutte, dovrebbero essere riusciti a trovare le risposte definitive.

A sinistra troviamo la Honda NSX dal campionato giapponese JGTC, mentre poco più sopra è possibile individuare la Nissan Skyline R31, con specifiche GTS-R.

Dietro quest'ultima auto si trova la Volvo 240, che dovrebbe diventare il primo station wagon giocabile di Gran Turismo 7, oltre che a rappresentare la prima nuova auto della compagnia dopo diverso tempo.

A tal proposito, il nuovo aggiornamento dovrebbe introdurre anche la Volvo V40, anche se GTPlanet ammette di non essere sicuro di quale versione specifica: lo scopriremo solo con il consueto annuncio ufficiale.

L'ultima auto del teaser è invece la Honda Civic EG: ancora una volta non abbiamo certezze sulle specifiche, ma è probabile che si tratti della 168hp SiR-II, che i fan più nostalgici del primo Gran Turismo ricorderanno con affetto.

Come anticipavamo in apertura, l'aggiornamento dovrebbe essere disponibile già da giovedì, ma probabilmente già da domani dovremmo scoprire se saranno introdotte altre novità di gameplay oltre alle nuove auto. Vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

Ricordiamo che l'update di aprile aveva introdotto un'auto elettrica in esclusiva, mentre questa volta non dovrebbero essere previsti veicoli unici per la produzione PlayStation. Vi segnaleremo comunque prontamente eventuali novità.