Gomiboru è un gioco italiano da tenere d'occhio

Il panorama videoludico indipendente italiano si arricchisce con un nuovo e intrigante titolo: Gomiboru, sviluppato dalla giovane startup Stranogene, fa ufficialmente il suo debutto in accesso anticipato su Steam.

Dopo aver suscitato grande curiosità con il reveal trailer di febbraio, il gioco invita i giocatori a esplorare il misterioso luna park Stampland, un tempo luogo di gioia e divertimento, ora ridotto a un’ombra decadente del suo passato.

Nel cuore di questo parco abbandonato si aggira una strana creatura rotolante, impegnata in una missione apparentemente semplice ma cruciale: ripulire l’ambiente dai rifiuti abbandonati.

In Gomiboru, i giocatori dovranno controllare questa enigmatica creatura, affrontando enigmi ambientali e sfide basate sulla fisica per riportare ordine tra le attrazioni in rovina.

Ma non sarà solo una questione di gameplay: il titolo include anche una forte componente narrativa, con personaggi da incontrare e misteri da svelare.

L’accesso anticipato offre ai giocatori la possibilità di cimentarsi nei primi due livelli del gioco, ambientati rispettivamente nella zona delle montagne russe e in quella del laghetto artificiale di Stampland. Sarà inoltre possibile godersi l’introduzione della storia e la cutscene che segna l’ingresso nel parco.

La pubblicazione di Gomiboru conferma il buono stato di salute dell’industria videoludica italiana, che continua a guadagnare spazio nel mercato globale grazie a produzioni indipendenti di qualità.

Stranogene, fondata nel 2023, si distingue per il suo approccio innovativo al gaming, puntando a unire divertimento ed educazione. Tra i suoi progetti precedenti spicca Munaciello, uno stealth platform ambientato nel 1800 nel famoso Teatro San Carlo di Napoli, disponibile su Android e iOS.

L’accesso anticipato di Gomiboru è ora disponibile su Steam al prezzo di 6,89 €.