GOG, il nuovo gioco gratis è per chi ama gli stealth fantasy

Giocare gratis è cosa buona e giusta, e infatti ora tocca a GOG regalarci una piccola perla fantasy.

La piattaforma di CD Projekt, autori di Cyberpunk 2077 (che trovate su Amazon), ci ha abituati a iniziative di questi tipo con una certa regolarità.

Negli ultimi mesi sempre GOG aveva offerto un altro videogioco gratis, un horror psicologico molto particolare e interessante.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, la piattaforma ha deciso di regalare Styx: Shards of Darkness.

Fino al 24 novembre, i giocatori di PC possono visitare la pagina del negozio GOG e mettere mano alla loro copia gratuita.

In Styx: Shards of Darkness, si impersona un agile ladro goblin di nome Styx. La vostra missione consiste nell'eliminare silenziosamente i bersagli, muovervi furtivamente e usare la vostra intelligenza in un enorme e misterioso mondo fantasy pieno di pericolosi segreti e nemici.

Tutto ciò di cui avete bisogno per scaricare questo gioco è un account GOG. Una volta creato, o dopo aver effettuato regolarmente l'accesso, è possibile accedere alla pagina delle offerte e iniziare a scegliere ciò che fa per voi.

Relativamente a Styx, vi abbiamo spiegato che «si tratta di un titolo che non ambisce a stravolgere il concetto di stealth imponendosi come nuovo paradigma del genere, così come a le novità rispetto al precedente Master of Shadows sono in buon numero ma non certo sconvolgenti. Tuttavia, una cosa va detta: giochi così ben strutturati, esteticamente curati e, cosa più importante, genuinamente divertenti non capitano tra le nostre grinfie tutti i giorni.» Potete leggere l’articolo completo cliccando qui.

Sempre a proposito di giochi gratis, non dimenticate anche quelli che arrivano ogni settimana tramite Epic Games Store: li trovate qui, e non sono affatto male.

E non possiamo dimenticare neppure che il catalogo giochi di PlayStation Plus Extra e Premium si è appena aggiornato con 11 nuovi omaggi gratis, disponibili da ora.