Il catalogo Xbox Game Pass chiude il 2025 con un colpo da novanta nel roster dei picchiaduro competitivi. Mortal Kombat 1, il reboot della storica saga di NetherRealm Studios che ha ridefinito l'universo creato dal Dio del Fuoco Liu Kang, è ora disponibile per gli abbonati PC Game Pass, Premium e Ultimate su Xbox Series X|S, PC e Cloud.

L'arrivo di Mortal Kombat 1 nel servizio in abbonamento rappresenta un'opportunità importante per chi non ha ancora esplorato questa iterazione della leggendaria serie. Il gioco introduce un sistema di combattimento rinnovato che ha diviso la community al lancio ma che ha trovato il suo equilibrio attraverso aggiornamenti mirati.

Le nuove modalità di gioco ampliano l'esperienza oltre i match competitivi classici, mentre le fatality continuano a spingere i confini della violenza grafica con una qualità tecnica mai vista prima nella serie.

La disponibilità cross-platform su console next-gen, PC e Cloud Gaming garantisce che i giocatori possano accedere al titolo attraverso qualsiasi device compatibile con l'ecosistema Xbox.

Questo aspetto risulta particolarmente rilevante per chi vuole testare le proprie combo sul PC prima di passare alle sessioni competitive su console, sfruttando la sincronizzazione cloud dei progressi.

Domani, 11 dicembre, arriverà anche Bratz: Rhythm & Style, un rhythm game incentrato sul brand fashion Bratz che combina elementi di personalizzazione e sfide musicali.

Il titolo propone brani dall'universo Bratz come "So Good" e permette di viaggiare verso città iconiche affrontando le antagoniste Burdine e le gemelle Tweevil in competizioni di moda, sia in singleplayer che in modalità cooperativa con amici.

Queste aggiunte rappresentano gli ultimi contenuti confermati per il 2025, salvo sorprese che potrebbero emergere durante i The Game Awards in programma questa settimana.

L'evento ha storicamente riservato annunci significativi per i servizi in abbonamento, quindi la community rimane in attesa di possibili rivelazioni last-minute prima della chiusura dell'anno.