Ghostface è pronto per Mortal Kombat 1: c'è una data

Mortal Kombat 1 sta per aggiornarsi ancora una volta nel lungo percorso di contenuti aggiuntivi svelati per il picchiaduro, e il prossimo combattente a unirsi al roster sarà niente meno che Ghostface, a partire dal 19 novembre prossimo.

L'assassino proveniente dalla saga cinematografica di Scream era già stato svelato tempo fa, nella carrellata di personaggi extra a tema con alcuni dei film più iconici degli anni '80 e '90, come il T-1000 di Terminator 2 e Conan il Barbaro.

Avevamo già visto brevemente in azione Ghostface in un primo trailer dei contenuti, che però non avevano fornito ai fan la data di uscita del personaggio all'interno di Mortal Kombat 1.

E ora il team di sviluppo ha mostrato definitivamente il personaggio con un nuovo trailer:

Ghostface, il killer mascherato della saga Scream, si unisce ufficialmente al roster di Mortal Kombat 1 con accesso anticipato il 19 novembre e rilascio completo il 26 novembre.

Il personaggio sarà disponibile come parte del pacchetto espansivo Khaos Reigns, acquistabile tramite Bundle o Kollection.

L'espansione Khaos Reigns introduce una nuova campagna che espande l’Era Nuova di Liu Kang, con un’esperienza cinematografica completamente inedita. Qui Liu Kang riunisce i suoi campioni, cercando di creare alleanze persino con vecchi nemici, mentre affronta il potente Titano Havik, il quale minaccia di scatenare il caos totale. Se i campioni falliscono, l'Era Nuova sarà condannata a sprofondare nell'anarchia.

Ne abbiamo parlato recentemente analizzando i primi contenuti dell'espansione, a questo indirizzo trovate la recensione in cui vi avevamo detto che «non è quella conclusione epica che i fan della saga stavano aspettando, dopo il teaser arrivato alla fine dei titoli di coda della campagna principale.»

