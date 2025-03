Gli autori di Silent Hill f suonano la carica: «Siamo emozionati»

La lunga attesa degli appassionati di Silent Hill sta finalmente per terminare: dopo oltre due anni dall'annuncio ufficiale, il misterioso Silent Hill f sta per mostrarsi al pubblico.

Konami ha infatti annunciato che da domani notte potremo seguire in diretta il nuovo evento Silent Hill Transmission, dedicato proprio al nuovo progetto sviluppato da Neobards Entertainment.

Per il momento sappiamo soltanto che sarà ambientato nel Giappone degli anni '60, con una storia curata dall'autore Ryukishi07 (When They Cry): ad oggi non sappiamo praticamente nient'altro, motivo per il quale l'evento sarà decisamente interessante.

L'entusiasmo ha coinvolto anche gli stessi autori di Silent Hill f, che fino ad ora hanno dovuto tenere la bocca cucita sugli ultimi sviluppi: come segnalato da Destructoid, il director Al Yang ha ricondiviso la notizia dell'evento sul proprio profilo X, anticipando che finalmente potremo davvero vedere l'ultimo misterioso capitolo in azione.

«Siamo emozionati di potervi finalmente condividere cosa abbiamo cucinato».

Anche lo stesso team di sviluppo si è unito al coro, ammettendo che i fan potranno finalmente ricevere delle risposte alle domande emerse fin dal primo teaser:

«L'attesissima notizia che tutti voi ci stavate chiedendo è finalmente arrivata!».

Dato che si tratta di un progetto supervisionato da Konami, è probabile che fino a questo momento gli autori non potessero condividere alcun tipo di dettaglio, in assenza di un'autorizzazione da parte del publisher.

Anche gli autori del remake di Silent Hill 2 (che trovate su Amazon) avevano effettivamente segnalato casi simili, arrivando in alcuni casi perfino a criticare il modo in cui veniva pubblicizzato il tutto.

L'augurio dei fan è che Silent Hill f possa davvero essere una produzione che arrivi ad un livello qualitativo simile a quanto visto nel remake del secondo capitolo: da domani sera potremo finalmente capirne di più e, stando alle parole del team di sviluppo, vedere anche i primi dettagli in-game. Come sempre, scoprirete le ultime novità anche sulle nostre pagine.