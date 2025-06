A volte, avere a disposizione tantissimi giochi può fare in modo che rinviamo il momento in cui ci giocheremo. E si può finire per non giocarci mai, se non quando ci si rende conto che un titolo sta per essere rimosso dai servizi a cui siamo abbonati.

Per evitarvi questo spiacevole problema, vi segnaliamo già da oggi che a metà giugno ci sono otto giochi che lasceranno il servizio Game Pass, motivo per cui vi raccomandiamo di recuperarli prima che sia troppo tardi.

Ogni mese, infatti, insieme ai giochi che entrano in catalogo, ci sono anche quelli che arrivano "a scadenza" e che devono lasciare la libreria degli abbonati.

Nello specifico, e come segnalato dai colleghi di PureXbox, i giochi in uscita, che saranno rimossi dal 15 giugno, sono:

Depersonalization (PC)

(PC) Dordogne (console, PC, cloud)

(console, PC, cloud) Hypnospace Outlaw (console, PC, cloud)

(console, PC, cloud) Isonzo (console, PC, cloud)

(console, PC, cloud) Keplerth (PC)

(PC) My Time at Sandrock (console, PC, cloud)

(console, PC, cloud) Rolling Hills: Make Sushi, Make Friends (console, PC, cloud)

Tra questi, in particolare raccomando di dare un'occhiata a Dordogne, che all'epoca della recensione mi colpì per la sua capacità di unire una narrazione delicata – per quanto non strabiliante – a una direzione artistica deliziosa, che regalava un'esperienza davvero fresca, unica e piacevole.

Per tutti gli approfondimenti su Xbox Game Pass (potete abbonarvi su Instant Gaming) e la sua libreria di giochi, ricordate di visitare il nostro hub dedicato al mondo Xbox.

Oltretutto, ricordate anche che di certo domenica, durante la conferenza Xbox, scopriremo molti altri giochi in arrivo nel servizio in abbonamento: vedremo, allora, se riusciranno a farci "dimenticare" quelli in uscita.