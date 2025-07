L'ultima espansione di GCC Pokémon Pocket ha introdotto una novità molto interessante per chi ama collezionare le carte virtuali, con bustine che potrebbero regalare una sorpresa aggiuntiva.

Per la prima volta dalla sua uscita, il popolare gioco mobile può consentire infatti ai giocatori di ottenere sei carte anziché le tradizionali cinque, creando un elemento di sorpresa aggiuntivo che ha catturato l'attenzione della community.

Secondo quanto riportato da Game Rant, i dati raccolti dalla community rivelano che esiste una probabilità dell'8,3% di imbattersi in una bustina da 6 carte, che corrisponde a un regolare pacchetto più una carta aggiuntiva.

Nello specifico, l'espansione La Via del Cielo e del Mare introduce Pichu, Magby, Elekid, Tyrogue e Cleffa, con una probabilità del 29% che la carta aggiuntiva appartenga proprio a questa categoria speciale.

Le adorabili pre-evoluzioni possono infatti essere ottenute solo grazie a queste bustine aggiuntive e verranno prontamente segnalate con un effetto luminoso e sonoro diverso dalle carte standard.

Di conseguenza, se vi siete imbattuti in queste buste speciali, è altamente probabile che vi siate già imbattuti in queste tenerissime pre-evoluzioni di seconda generazione.

La scelta di concentrarsi sui Pokemon baby per le carte bonus non appare casuale: la loro rarità relativa nel sistema di estrazione tradizionale li rende particolarmente desiderabili, trasformando ogni pacchetto da sei carte in un'opportunità preziosa per i collezionisti.

Ovviamente non avrete alcun modo di sapere in anticipo se la vostra bustina avrà una carta aggiuntiva oppure no: dovrete semplicemente incrociare le dita e augurarvi di poter completare la collezione il prima possibile.

Il lancio dell'espansione con Lugia e Ho-Oh, tra i leggendari più amati e raffigurati nelle carte da gioco (come per questo prodotto su Amazon), non è però avvenuto in modo indolore e ha scatenato una controversia sorprendente: GCC Pokémon Pocket è stato infatti accusato di aver utilizzato fan-art senza le autorizzazioni del caso.

Da pate del team di sviluppo è arrivata una risposta immediata, rimuovendo gli artwork delle carte Immersive (che adesso presentano solo una scritta temporanea) e scusandosi per l'accaduto.