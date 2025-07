Da questo momento è disponibile il nuovo aggiornamento mensile di GCC Pokémon Pocket, questa volta con un set che ci propone ben due bustine differenti, dedicate ai Pokémon Leggendari di seconda generazione.

I giocatori potranno infatti godersi l'espansione "La Via del Cielo e del Mare", dedicata a Ho-Oh e Lugia, i Pokémon che rappresentano rispettivamente Pokémon Oro e Argento, tra i capitoli più amati dell'intera serie videoludica (se sono i vostri preferiti, vi consigliamo questo set di carte collezionabili su Amazon).

Con questa nuova espansione avrete accesso a ben 161 nuove carte inedite da aggiungere al vostro Cardex, che arriveranno a 241 carte complessive includendo tutte le altre versioni disponibili e più rare, incluse le carte con Pokémon cromatici.

Le nuove carte Immersive del set sono ancora una volta Ho-Oh e Lugia, che avranno a disposizione anche le immancabili carte dorate con rarità Corona.

Per quanto riguarda invece i nuovi allenatori raffigurati nella collezione, troveremo Pino, Cetra, Argento, Jasmine e altre due carte raffiguranti il Pescatore e il Montanaro.

Oltre ai già citati leggendari di seconda generazione, le altre carte Ex della collezione sono Shuckle, Kingdra, Lanturn, Espeon, Donphan, Crobat, Umbreon e Skarmory.

L'aggiornamento include anche come novità particolarmente interessante il "fix" degli scambi, che adesso utilizzeranno la Sabbialuce come nuova valuta: potete già scambiare i vostri gettoni da questo momento, ottenendo anche 60 clessidre buste per iniziare subito con qualche bustina in più.

Come anticipavamo in apertura, il set è già disponibile da questo momento: non dovete fare altro che aggiornare la vostra applicazione GCC Pokémon Pocket e avviare il download dei nuovi dati, trovando subito le bustine pronte ad accogliervi.

Come sempre, non posso che concludere augurandovi buona fortuna con le vostre prossime sbustate: assicuratevi di studiare per bene le nuove carte, perché prevedo che ci saranno nuove combinazioni per il meta molto interessanti.