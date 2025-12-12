Il panorama videoludico sta per accogliere un ritorno di peso: Toshihiro Nagoshi, leggendario creatore della saga Yakuza (oggi conosciuta come Like a Dragon), ha finalmente svelato il primo progetto del suo nuovo studio indipendente.

Gang of Dragon rappresenta una scommessa ambiziosa per il game director giapponese, che dopo aver lasciato SEGA nel 2021 ha fondato Nagoshi Studio con l'obiettivo di esplorare nuove direzioni creative mantenendo però l'identità che lo ha reso celebre.

Il titolo si trova attualmente in una fase di sviluppo avanzata e promette di reinterpretare le tematiche crime che hanno reso iconici i suoi lavori precedenti, questa volta con un approccio visivamente più realistico.

La scelta del protagonista racconta già molto delle ambizioni internazionali del progetto: a vestire i panni del personaggio principale sarà Ma Dong-seok, attore coreano-americano diventato un volto riconoscibile a livello globale grazie a performance memorabili in Train to Busan, nella serie The Outlaws e nel blockbuster Marvel Eternals.

Si tratta di una mossa strategica che evidenzia come Nagoshi punti a un pubblico più ampio rispetto alle sue produzioni passate, pur mantenendo radici profonde nella cultura asiatica.

Dal trailer emerge un setting familiare ai fan di lunga data: l'ambientazione sembra essere Kabukicho, il quartiere a luci rosse di Shinjuku, Tokyo. Questa location ha sempre rappresentato l'anima pulsante della serie Yakuza nella sua versione fittizia ribattezzata Kamurocho, ma per Gang of Dragon non è ancora stato confermato se Nagoshi utilizzerà il distretto reale o una sua reinterpretazione romanzata.

La differenza sarebbe sostanziale dal punto di vista narrativo e dell'identità del gioco, considerando che la versione fittizia ha permesso per anni maggiori libertà creative nel design delle quest e nella caratterizzazione dei personaggi.

L'approccio più realistico rispetto alla serie Like a Dragon potrebbe tradursi in una direzione artistica meno stilizzata e in meccaniche di gioco più grounded, allontanandosi dagli elementi più eccentrici e sopra le righe che hanno caratterizzato capitoli recenti della saga SEGA.

Questo orientamento potrebbe attrarre sia i veterani nostalgici delle atmosfere più cupe dei primi Yakuza, sia un pubblico occidentale più abituato a crime drama dalla fotografia cinematografica.

Al momento Nagoshi Studio non ha ancora comunicato dettagli cruciali come le piattaforme di destinazione, la finestra di lancio o l'editore che si occuperà della distribuzione.

Considerando però che lo studio ha partnership con NetEase Games, colosso cinese del gaming che ha investito pesantemente nell'espansione verso mercati occidentali, è lecito aspettarsi un rilascio multipiattaforma che includa almeno PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.