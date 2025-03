Game Pass Standard si aggiorna con 2 nuovi giochi gratis, da oggi

Proseguoono gli aggiornamenti del catalogo Xbox Game Pass Standard, il piano pensato esclusivamente per console, che proprio da oggi 19 marzo 2025 accoglierà ben due nuovi giochi gratis.

A differenza di quanto accade con il piano Ultimate (che trovate su Amazon, qualora desideriate procedere con un upgrade), il catalogo non include i giochi disponibili fin dal day-one: questo significa che per molte produzioni è necessario attendere diversi mesi, pur con tempistiche non specifiche e che varieranno in base ai titoli.

Oggi i titoli pronti a fare il loro ingresso nel catalogo Standard sono Octopath Traveler II e Train Sim World 5: produzioni ovviamente molto diverse l'una dall'altra, ma che adesso sono giocabili su console con il piano intermedio del servizio in abbonamento.

Il più interessante è sicuramente Octopath Traveler II, secondo capitolo dell'acclamata serie JRPG HD-2D con 8 nuovi protagonisti: una vera perla per gli appassionati del genere che non dovete lasciarvi scappare, come giustamente vi ha già raccontato il nostro Gianluca Arena nella recensione dedicata.

In Train Sim World 5 scoprirete invece uno dei simulatori più avvincenti per chi ama i treni: dovrete padroneggiare binari e treni di 3 iconiche città, affrontando diverse sfide che metteranno alla prova le vostre capacità.

Se eravate già iscritti ai piani Game Pass Ultimate e PC Game Pass è probabile che abbiate già avuto modo di scoprire queste grandi produzioni, ma per gli utenti iscritti a Standard rappresentano nuove aggiunte sicuramente molto gradite, seppur non esattamente inedite per l'intero servizio in abbonamento.

Ma le sorprese non sono finite qui: da domani sarà infatti disponibile un altro nuovo gioco gratis, disponibile in contemporanea sia su Game Pass Ultimate che su Standard.

Tuttavia, devo anche raccomandarvi di tenere d'occhio la lista dei giochi gratis in uscita dal servizio in abbonamento: ben 10 titoli stanno per dirci addio.