Electronic Arts ha deciso di rivoluzionare la sua strategia per i titoli dedicati alla Formula 1, annunciando che il prossimo campionato mondiale 2026 non arriverà sotto forma di gioco standalone ma come espansione a pagamento per F1 25.

Una scelta che segna una svolta importante per il franchise sviluppato da Codemasters, destinata a dividere l'opinione dei fan della massima serie automobilistica.

L'espansione dedicata alla stagione 2026 rappresenterà un aggiornamento sostanziale dei contenuti, incorporando tutte le novità che caratterizzeranno il campionato del prossimo anno. Parliamo delle nuove vetture che verranno progettate secondo il regolamento tecnico rinnovato, dei piloti che cambieranno scuderia e di tutte le modifiche normative che la FIA introdurrà.

Un pacchetto che EA ha scelto di commercializzare come contenuto aggiuntivo piuttosto che come titolo completamente nuovo, rinviando al 2027 il lancio del successivo capitolo completo della serie.

La casa di Redwood City ha inquadrato questa decisione all'interno di quello che definisce un investimento strategico pluriennale nel franchise di Formula 1. Lee Mather, direttore creativo senior di Codemasters, ha sottolineato come F1 25 abbia registrato un successo notevole, alimentato dalla passione dei giocatori e dall'energia che circonda lo sport in questo momento. Secondo Mather, questo slancio costituisce l'occasione ideale per guardare avanti e costruire qualcosa di nuovo per il futuro della serie.

Prodotto in caricamento

Il capitolo del 2027 viene descritto come un'esperienza ripensata e più espansiva, con nuove modalità di gioco pensate per soddisfare una platea globale di appassionati. Le parole utilizzate nel comunicato suggeriscono che EA stia pianificando cambiamenti significativi rispetto alla formula consolidata negli ultimi anni, pur senza entrare nel dettaglio delle novità che verranno implementate.

Il successo di F1 25 citato da EA trova conferma nelle valutazioni della critica specializzata. IGN, nella sua recensione, ha definito il titolo un pacchetto decisamente più ampio e rifinito rispetto all'edizione precedente, considerandolo il capitolo più solido della serie dai tempi del celebrato F1 2020. Un risultato che evidentemente ha convinto il publisher della bontà della direzione intrapresa.

La storia dei videogiochi di Formula 1 firmati Codemasters affonda le radici nel 2009, quando lo studio britannico rilasciò F1 2009 per Wii e PSP. Tuttavia, anche EA aveva già avuto esperienze con la massima categoria motoristica nei primi anni 2000, partendo da F1 2000 pubblicato per PlayStation e PC.

Il ritorno del colosso americano nel settore, attraverso l'acquisizione di Codemasters, ha segnato una nuova fase per i videogiochi dedicati alle monoposto.

Questa strategia ibrida che prevede un'espansione intermedia seguita da un titolo completamente rinnovato rappresenta un approccio relativamente inedito per i simulatori sportivi annuali.

Resta da vedere come il pubblico accoglierà la proposta di acquistare contenuti aggiuntivi a pagamento per aggiornare il gioco alla stagione successiva, in un mercato tradizionalmente abituato a rilasci annuali completi. La scommessa di EA punta evidentemente a massimizzare il ritorno sull'investimento di F1 25 mentre il team di sviluppo lavora a innovazioni più sostanziali per il 2027.