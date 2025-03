F1 25 è un vero blockbuster di Formula 1, lo dimostra il trailer di lancio

EA Sports ha svelato F1 25, il nuovo capitolo del gioco ufficiale del FIA Formula One World Championship, in arrivo il 30 maggio su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

La Iconic Edition avrà come protagonista Lewis Hamilton, e i giocatori che la preordineranno riceveranno contenuti esclusivi, tra cui livree della stagione 2025 per F1 24 e fino a tre giorni di accesso anticipato.

Il gioco segna il ritorno della modalità storia Braking Point, con la scuderia Konnersport impegnata nella lotta per il titolo in una stagione piena di colpi di scena.

Per la prima volta, la modalità offrirà diverse impostazioni di difficoltà per adattarsi sia ai veterani che ai nuovi giocatori.

In parallelo all’uscita del gioco, i giocatori potranno vivere contenuti ispirati a F1, il film con Brad Pitt in arrivo nei cinema questa estate, che introdurrà nel gioco il team APXGP.

Un’altra novità riguarda la modalità La mia squadra, che riceve il suo primo importante rinnovamento. I giocatori assumeranno il doppio ruolo di pilota e proprietario di una scuderia, affrontando nuove responsabilità oltre alla competizione in pista.

Sul fronte tecnico, F1 25 introduce miglioramenti grafici grazie alla tecnologia LIDAR, che ha permesso di ricreare circuiti e ambientazioni con un realismo maggiore.

Secondo Lee Mather, Senior Creative Director di Codemasters, il nuovo capitolo offrirà ai giocatori più modi di vivere la Formula 1, con possibilità inedite di connessione e competizione: «Quest'anno i giocatori avranno nuove opportunità per connettersi, collaborare e competere come mai prima d'ora. Non vediamo l'ora di condividere ulteriori informazioni nelle prossime settimane.»

Il gioco rifletterà anche il grande cambiamento della stagione 2025, con il trasferimento storico di Hamilton in Ferrari e un rimescolamento senza precedenti della griglia di partenza.