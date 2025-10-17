Gli appassionati di Formula 1 e videogiochi hanno un appuntamento da non perdere questo fine settimana. Electronic Arts apre le porte virtuali del suo simulatore ufficiale EA Sports F1 25, offrendo l'opportunità di testare gratuitamente il titolo dedicato al campionato mondiale FIA su diverse piattaforme. L'iniziativa coincide strategicamente con il Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin, creando un ponte tra la competizione reale e quella virtuale che coinvolgerà piloti e giocatori in una sfida senza precedenti.

La promozione permette di accedere senza costi dal 16 al 20 ottobre su PlayStation 5, Xbox Series X|S e Steam, con disponibilità completa delle principali modalità di gioco. I giocatori potranno immergersi nel campionato mondiale 2025, esplorare Braking Point e sperimentare My Team 2.0, le modalità che hanno reso celebre la serie presso i fan delle corse automobilistiche.

Il vero colpo di scena arriva però dalla collaborazione con il team Haas, che celebra la propria gara casalinga texana con un'iniziativa particolare. Ollie Bearman, la giovane promessa britannica appena arrivata in Formula 1, ha accettato di mettere il proprio tempo sul giro del Circuito delle Americhe a disposizione dei giocatori attraverso una Sfida Pro dedicata. Prima di lanciare il guanto di sfida al pubblico, il rookie si è dovuto misurare con il compagno di squadra Esteban Ocon in una battaglia virtuale ruota a ruota.

Il confronto tra i due piloti Haas ha visto prevalere Bearman, che con un tocco di ironia ha commentato la prestazione del collega francese: "Esteban ci ha provato seriamente, ma non avevo intenzione di lasciargli il giro più veloce così facilmente". Il tempo del diciannovenne britannico è ora disponibile in F1 World, dove rappresenta il riferimento da battere per chiunque voglia cimentarsi nella competizione.

Chi riuscirà nell'impresa potrà sbloccare un contenuto esclusivo: la livrea ufficiale del Gran Premio degli Stati Uniti 2025 del team Haas, che fa il suo debutto nel videogioco contemporaneamente alla sua prima apparizione sulla pista reale. Un esempio di sincronizzazione tra mondo virtuale e reale che sottolinea l'impegno di Electronic Arts nel mantenere il simulatore aggiornato con gli sviluppi della stagione.

Per incentivare ulteriormente la partecipazione durante il weekend gratuito, gli sviluppatori hanno attivato il Doppio Podium Pass XP, permettendo ai giocatori di accelerare la progressione nel gioco. Chi deciderà poi di acquistare il titolo completo potrà beneficiare di uno sconto del 30% sul prezzo standard, valido fino al 20 ottobre su tutte le piattaforme coinvolte, con la garanzia che tutti i progressi e i contenuti sbloccati durante la prova verranno mantenuti.

I termini della prova gratuita prevedono orari leggermente diversi tra le piattaforme: su PlayStation 5 e Xbox Series X|S l'accesso sarà disponibile dalla mezzanotte italiana del 16 ottobre fino alla mezzanotte del 19 ottobre, mentre su Steam il periodo si estende dalle 19:00 del 16 ottobre fino alle 19:00 del 20 ottobre. Naturalmente sono richiesti una connessione internet attiva, un account EA e l'accettazione dei termini di servizio, mentre per le console potrebbero essere necessari abbonamenti premium specifici.