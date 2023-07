Final Fantasy XVI Deluxe Edition per PS5 a prezzo scontato!

Anche oggi, giovedì 20 luglio 2023, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi imperdibili. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la versione PS5 della Deluxe Edition di Final Fantasy XVI, che attualmente potete portarvi a casa a soli 99,81€ rispetto al prezzo mediano di 104,99€.

Final Fantasy XVI si svolge nel meraviglioso mondo fantastico di Valisthea, un universo abitato da diverse fazioni in competizione, come il Sacro Impero di Sanbreque, il Regno di Waloed, la Repubblica Dhalmekkiana, il Granducato di Rosaria e il Regno di Ferro. Valisthea è afflitta da una malattia che viene tenuta sotto controllo grazie al potere del Cristallo Madre.

Le creature chiamate Eikon, che possono essere evocate o manifestarsi tramite gli umani noti come Araldi, svolgono un ruolo cruciale nella trama. La storia ruota attorno a Clive Rosfield, l'erede dell'arciduca di Rosaria, che intraprende una missione di vendetta a causa di eventi disastrosi legati all'inquietante Eikon Ifrit. Accanto a Clive, ci sono due personaggi principali: Joshua Rosfield, il fratello minore di Clive e Araldo dell'Eikon Fenice, presumibilmente l'erede di Rosaria; e Jill Warrick, una giovane donna proveniente dalle terre perdute del Nord, che agisce come una sorella adottiva e consigliera per Clive e Joshua.

La Deluxe Edition di Final Fantasy XVI, rispetto alla versione standard, include una mappa di Valisthea realizzata in tessuto e una steelbook dedicata a Clive Rosfield.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,0, abbiamo affermato che "spettacolare nella messa in scena e con un gran controllo della narrazione, Final Fantasy XVI bada molto alla forma e finisce per dimenticare l'importanza della sostanza. Asciuga all'osso la componente ruolistica fino ad eliminarla quasi del tutto, obbliga il giocatore ad affrontare l'intera avventura in modalità facile banalizzando anche le potenzialità del sistema di combattimento, riduce i dungeon a dei corridoi univoci e costella l'intera avventura di fetch quest".

