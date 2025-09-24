Nel regno di Ivalice sta per consumarsi nuovamente una delle tragedie più memorabili della storia videoludica, ma questa volta con una veste completamente rinnovata che promette di catturare tanto i veterani quanto i neofiti del genere tattico. Square Enix ha appena svelato un trailer di tre minuti dedicato al sistema di combattimento di Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (qui la nostra recensione), la versione rimasterizzata del leggendario strategico che ha definito gli standard del tactical RPG negli anni '90. La nuova incarnazione del capolavoro arriverà il 30 settembre su tutte le principali piattaforme, portando con sé non solo un restyling grafico sostanziale, ma anche un doppiaggio completo e numerose migliorie pensate per rendere l'esperienza più accessibile.

La strategia di Square Enix per questo ritorno è particolarmente interessante: The Ivalice Chronicles includerà sia una versione enhanced che una classic, andando incontro alle esigenze di pubblici molto diversi. Chi desidera rivivere l'esperienza originale del 1997 potrà optare per la modalità classica, che ricrea fedelmente il titolo d'epoca includendo la celebrata traduzione di War of the Lions.

La versione potenziata rappresenta invece un vero e proprio salto generazionale: grafica completamente rielaborata, interfaccia utente moderna, dialoghi completamente doppiati e uno script arricchito che amplifica la profondità narrativa di una storia già considerata tra le migliori del medium. Il cast vocale vanta nomi di prestigio come Joe Pitts nel ruolo di Ramza e Ben Starr come Dycedarg, con apparizioni speciali di Cody Christian e Briana White, già noti per i loro ruoli in Final Fantasy VII Remake.

A supervisionare questo ambizioso progetto tornano alcune delle menti creative più rispettate dell'industria giapponese. Kazutoyo Maehiro assume la direzione generale, mentre Hiroshi Minagawa si occupa della direzione artistica e Yasumi Matsuno, leggenda vivente del tactical RPG, cura sceneggiatura e editing. Akihiko Yoshida ha realizzato una nuova key art che ritrae i protagonisti Ramza e Delita, catturando visivamente la complessità dei rapporti che caratterizzano questa saga di ambizione e tradimento.

Il cuore pulsante dell'esperienza rimane naturalmente il sistema di combattimento tattico a turni, arricchito però da numerose funzionalità moderne. I giocatori potranno ora verificare l'ordine dei turni con un semplice pulsante, esplorare il campo di battaglia attraverso una vista tattica panoramica e accelerare gli scontri quando necessario. L'autosalvataggio durante le battaglie elimina il rischio di perdere progressi preziosi, mentre la possibilità di regolare la difficoltà rende l'esperienza modulabile secondo le proprie preferenze.

La profondità del sistema di classi rimane immutata nella sua complessità: oltre venti professioni diverse, dal mago nero al dragone, dal geomante capace di sfruttare l'ambiente al evocatore che può richiamare moogle ed esper iconici della serie. Con più di 300 abilità disponibili, le possibilità di personalizzazione del party risultano virtualmente infinite, permettendo approcci strategici completamente diversi a seconda delle preferenze del giocatore.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles rappresenta quindi molto più di una semplice rimasterizzazione: è un tentativo di preservare l'essenza di un classico rendendolo al contempo rilevante per le nuove generazioni. La doppia natura del progetto, con le sue versioni classic ed enhanced, testimonia il rispetto di Square Enix tanto verso la community storica quanto verso l'esigenza di espandere il pubblico di riferimento di questo gioiello del tactical RPG.