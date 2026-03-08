I fan di Final Fantasy VIII hanno imparato nel tempo a convivere con una realtà piuttosto evidente: un remake ufficiale, almeno nel breve periodo, sembra sempre più improbabile. Con Square Enix impegnata da anni nello sviluppo della trilogia di Final Fantasy VII Remake — un progetto enorme che sta assorbendo una quantità significativa di risorse — e con il vociferato remake di Final Fantasy IX che secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato rallentato o addirittura messo in pausa, le possibilità di vedere un rifacimento dell’ottavo capitolo della saga appaiono piuttosto ridotte.

Questo non significa però che la community abbia smesso di sognare. Anzi, come spesso accade nel mondo PC, sono proprio i modder a provare a colmare il vuoto lasciato dall’industria. È il caso del team Tsunamods, che negli ultimi tempi sta lavorando a un ambizioso progetto dedicato proprio a Final Fantasy VIII, con l’obiettivo di migliorare sensibilmente l’aspetto visivo del classico RPG uscito originariamente su PlayStation.

Il gruppo ha recentemente condiviso un primo sguardo concreto al proprio lavoro, mostrando quattro nuovi background completamente rifatti per il Balamb Garden, una delle ambientazioni più iconiche dell’avventura di Squall Leonhart. Le immagini pubblicate mostrano scenari ricostruiti con una qualità decisamente superiore rispetto agli asset originali, pur mantenendo intatto lo stile artistico che ha reso memorabile il titolo alla fine degli anni Novanta.

Un dettaglio che il team ha voluto chiarire subito riguarda l’uso delle tecnologie moderne: Tsunamods ha specificato che il lavoro non utilizza intelligenza artificiale generativa, ma si tratta invece di un processo di ricostruzione artistica tradizionale. Un aspetto che molti appassionati hanno accolto con sollievo, considerando le discussioni sempre più frequenti sull’uso dell’AI nella produzione di asset grafici.

Il Balamb Garden, del resto, rappresenta uno degli ambienti più riconoscibili di Final Fantasy VIII. Il suo design pulito, moderno e quasi futuristico lo distingue nettamente da molte altre location del gioco, ed è proprio per questo che il team sembra particolarmente attento a preservarne l’identità visiva anche nella nuova versione.

Il progetto è ancora nelle fasi iniziali, ma le ambizioni sembrano piuttosto chiare. Gli sviluppatori della mod hanno infatti confermato che stanno lavorando anche alla tecnologia necessaria per aggiornare altri elementi del gioco, inclusi i modelli dei personaggi. Alla domanda di un fan sullo stato dei lavori, il team ha spiegato che la tecnologia necessaria è ancora in sviluppo, ma che i progressi stanno andando nella direzione giusta.

Come spesso accade con progetti di questo tipo, però, i tempi potrebbero essere piuttosto lunghi. Il team ha già parlato della possibilità di pubblicare una demo giocabile in futuro, anche se al momento non esistono date precise. Gli stessi modder sembrano consapevoli che si tratta di un lavoro destinato a richiedere parecchio tempo prima di raggiungere uno stato davvero completo.

Il progetto sarà inizialmente disponibile per la versione originale PC di Final Fantasy VIII, tramite il gestore di mod proprietario chiamato Junction VIII. In prospettiva, tuttavia, il team spera di riuscire a portare i miglioramenti anche su Final Fantasy VIII Remastered, anche se questo passaggio dipenderà dalle possibilità tecniche e dallo sviluppo degli strumenti necessari.