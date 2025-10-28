Il dibattito sulle prestazioni tecniche dei giochi tripla A sulle console ibride si arricchisce di un nuovo capitolo significativo. Naoki Hamaguchi, regista della serie remake di Final Fantasy 7, ha voluto rassicurare pubblicamente gli appassionati Nintendo circa la qualità che potranno aspettarsi da Rebirth su Switch 2. Le sue dichiarazioni arrivano in un momento cruciale, mentre il primo capitolo della trilogia si prepara al debutto sulla nuova piattaforma ibrida della casa di Kyoto previsto per gennaio.

L'esperienza maturata dal team di sviluppo di Square Enix nel portare il secondo episodio su piattaforme diverse ha fornito lezioni preziose. Secondo quanto rivelato da Hamaguchi in una recente intervista, il lavoro svolto per ottimizzare Final Fantasy 7 Rebirth su PC e soprattutto su Steam Deck ha rappresentato un banco di prova fondamentale. La console portatile di Valve ha generato reazioni di stupore tra i giocatori per la qualità grafica raggiunta, ben superiore alle aspettative iniziali considerando le limitazioni hardware del dispositivo.

Il regista, forte del suo background ingegneristico, ha spiegato come il team abbia sviluppato un sistema tecnologico sofisticato, paragonabile al Nanite di Unreal Engine. Questa soluzione permette di adattare dinamicamente gli elementi grafici in tempo reale, riducendo poligoni o abbassando la risoluzione in base alla potenza di elaborazione disponibile. Tale architettura flessibile, nata durante lo sviluppo per PC, consente di supportare diverse configurazioni hardware mantenendo standard qualitativi elevati.

La strategia di Square Enix rivela un approccio metodico alla scalabilità tecnica. Il sistema sviluppato per le versioni PC è stato integrato nell'edizione Switch 2, permettendo successivamente interventi manuali mirati per garantire un frame rate stabile. Questa metodologia ibrida, che combina automazione e ottimizzazione manuale, rappresenta una risposta concreta alle sfide poste dalle piattaforme portatili di nuova generazione.

Hamaguchi ha voluto sottolineare come Final Fantasy 7 Remake Intergrade abbia già dimostrato capacità grafiche notevoli su Switch 2, risultando competitivo rispetto alle versioni per console più potenti. Questo successo iniziale fornisce credibilità alle promesse riguardanti Rebirth, titolo originariamente esclusivo per PlayStation 5 e potenzialmente più impegnativo dal punto di vista tecnico per le caratteristiche della piattaforma ibrida Nintendo.

Il director ha assunto come missione personale garantire prestazioni eccellenti su tutte le piattaforme della trilogia remake. Le differenze nelle specifiche tecniche tra Steam Deck, Switch 2 e altri sistemi portatili non rappresentano un ostacolo insormontabile, secondo la sua visione. L'esperienza accumulata e il know-how acquisito costituiscono un patrimonio che il team intende sfruttare anche per il terzo capitolo ancora in sviluppo.

La risposta positiva ricevuta dalle versioni PC ha alimentato la fiducia degli sviluppatori nella propria capacità di adattamento. Hamaguchi ha concluso le sue dichiarazioni con un messaggio diretto agli appassionati Nintendo, invitandoli a non nutrire preoccupazioni. La promessa è chiara: Rebirth su Switch 2 offrirà un'esperienza paragonabile, se non superiore, a quella del primo capitolo, confermando l'impegno di Square Enix nel garantire qualità uniforme attraverso le diverse piattaforme della famiglia Nintendo.