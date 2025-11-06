Il cinema di Nintendo entra ufficialmente in fase di produzione attiva con l'inizio delle riprese del film live-action di The Legend of Zelda, uno dei progetti più ambiziosi e attesi dall'industria dell'intrattenimento videoludico. Dopo il successo travolgente di Super Mario Bros. - Il Film al box office mondiale, la casa di Kyoto punta tutto sulla sua IP fantasy più iconica, con riprese già avviate in Nuova Zelanda e una data di uscita fissata per il 7 maggio 2027.

La scelta delle location neozelandesi, le stesse che hanno dato vita alla trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson, ha già acceso l'entusiasmo dei fan che sperano in una resa visiva epica e credibile per il regno di Hyrule. Il progetto rappresenta la seconda grande scommessa cinematografica di Nintendo dopo aver dimostrato che le trasposizioni videoludiche possono funzionare quando vengono gestite direttamente dagli sviluppatori originali.

Secondo quanto emerso dai database professionali della Film & Television Industry Alliance, la produzione ha aggiornato lo status del progetto portandolo ufficialmente a "in produzione", con riprese concentrate a Wellington fino ad aprile 2025.

La scelta della Nuova Zelanda non è casuale: il regista Wes Ball, reduce dal successo di Kingdom of the Planet of the Apes, ha dichiarato pubblicamente di voler abbandonare l'approccio motion capture e green screen per puntare su ambientazioni reali e tangibili. Una decisione che potrebbe rappresentare la chiave per evitare l'aspetto eccessivamente digitale che ha penalizzato altre trasposizioni videoludiche recenti.

Il cast protagonista vede i giovani attori Bo Bragason nei panni della principessa Zelda e Benjamin Evan Ainsworth come Link, l'eroe silenzioso destinato a proteggere Hyrule. La trama ufficiale segue una struttura narrativa familiare ai fan della serie: Link deve fermare Ganon, signore della guerra che cerca di impossessarsi della Triforza per ottenere un potere illimitato. Per riuscirci, l'eroe dovrà attraversare dungeon pericolosi, risolvere enigmi complessi e raccogliere artefatti sacri, elementi che rappresentano il DNA stesso della serie Nintendo sin dal primo capitolo del 1986.

Dietro le quinte troviamo una squadra di peso: Shigeru Miyamoto, padre creativo di Nintendo e supervisore diretto del progetto, lavora fianco a fianco con Avi Arad, ex CEO dei Marvel Studios e produttore esperto di blockbuster.

La sceneggiatura è affidata a Derek Connolly, già autore di Jurassic World, mentre Sony Pictures Entertainment gestirà la distribuzione mondiale co-finanziando il film insieme a Nintendo. Questa partnership strategica replica il modello che ha portato al successo del film di Mario, garantendo risorse produttive di primo livello mantenendo il controllo creativo nelle mani di Kyoto.

L'approccio registico di Wes Ball punta decisamente verso il realismo rispetto alla spettacolarizzazione digitale. In dichiarazioni rilasciate nel maggio 2024, il regista ha esplicitamente affermato che un film interamente in motion capture "probabilmente non è la sua scelta" dopo l'esperienza sul franchise di Apes. L'obiettivo dichiarato è creare qualcosa di "concreto, serio e cool ma anche divertente e stravagante", trovando il giusto equilibrio tra epicità fantasy e verosimiglianza che ha sempre caratterizzato i migliori capitoli della serie videoludica.

La community è già scatenata sulle speculazioni riguardo il cast ancora incompleto, con particolare attenzione al ruolo di Ganon che rimane scoperto. Molti fan spingono per Jack Black, già voce di Bowser nel film di Mario e protagonista del prossimo adattamento di Minecraft, come scelta ideale per interpretare l'antagonista principale. L'attore ha dimostrato di saper bilanciare presenza scenica fisica e capacità di portare profondità a personaggi videoludici iconici, competenze essenziali per dare vita al Re dei Gerudo.

Con l'inizio ufficiale delle riprese, i fan possono aspettarsi i primi materiali promozionali significativi probabilmente tra fine 2025 e inizio 2026, seguendo la tradizionale finestra di marketing per blockbuster di questa portata. La data di uscita nel maggio 2027 colloca il film in una finestra stagionale storicamente redditizia, lontana dalla competizione natalizia ma ideale per lanciare un potenziale franchise cinematografico estivo.