Fallout: Cascadia è ancora vivo, ed è un regalo dei fan

La saga di Fallout sta tornando in auge in questi mesi anche grazie alla serie TV targata Amazon Prime Video.

Il franchise Bethesda sta infatti vivendo un momento d'oro.

Senza contare che Todd Howard in persona ha anche ufficializzato il quinto capitolo, in uscita prossimamente.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, è però il momento di parlare di un DLC realizzato dai fan in lavorazione da moltissimi anni.

Fallout: Cascadia è stato infatti mostrato per l'ultima volta quasi sei anni fa. Fortunatamente, questa mod non è stata cancellata e di seguito potete trovare un nuovo trailer davvero niente male.

In poche parole, Fallout: Cascadia è un'espansione per Fallout 4 che mira a portare l'esperienza nel nord-ovest del Pacifico.

La mod vi permetterà di esplorare le enormi rovine di Seattle e di incontrare nuovamente l'NCR. Naturalmente, saremo chiamati ad affrontare nuovi nemici, fazioni, personaggi e altro ancora.

Quest'ultimo trailer si concentra sulle nuove ambientazioni che i giocatori troveranno all'interno di Cascadia.

Purtroppo, però, non si sa ancora quando il tutto verrà reso pubblico, visto anche che il team di modding sta ancora reclutando nuovi modder per il gioco. Quindi, di fatto, potrebbe saltare il 2024, o addirittura dire no anche al 2025. Vi terremo ovviamente aggiornati.

A proposito di Fallout 4, vi suggeriamo anche di dare un'occhiata a una nuova mod che aggiunge un dungeon inedito al gioco e offrendo un'ora di nuovi contenuti.

Ad ogni modo, sapevate che sempre Fallout 4 stava per diventare next-gen a sorpresa, ma bisognerà aspettare ancora un po' dopo il rinvio annunciato da Bethesda?

Infine, parlando della serie TV in uscita oggi, Graham Wagner ha lasciato intendere che la probabilità di avere altre stagioni di Fallout è alta, visto che le idee non mancano.