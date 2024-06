Fallout 5, i fan vogliono una storia completamente diversa

I fan di Fallout hanno discusso sui futuri scenari della storia di un potenziale Fallout 5, ed è stato chiarito che molti non vogliono iniziare in un altro Vault.

Il quarto capitolo (trovate il gioco su Amazon) ha infatti varie cose da migliorare e limare.

Advertisement

Anche se il prossimo Fallout è lontano fino almeno alla prossima generazione di console, questo non ha impedito ai fan di discutere su un eventuale quinto capitolo.

Negli ultimi decenni abbiamo avuto un gran numero di Fallout e, anche se sono state raccontate diverse storie, i titoli principali seguono la stessa formula standard il più delle volte.

Siete un abitante del Vault e fuggite da quel bunker per entrare in un'orribile e inospitale Wasteland, completamente nuovi agli orrori degli Stati Uniti post-apocalittici.

È una formula così coerente che anche la serie televisiva di Fallout ha seguito lo stesso schema.

Tuttavia, per quanto un'idea sia buona, può iniziare a diventare stantia se si ripete abbastanza, e sembra che molti fan preferirebbero che Fallout 5 avesse una storia d'origine completamente diversa.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

L'account X/Twitter FilmsFallout (via TheGamer) ha posto la domanda ai suoi follower, chiedendo se è possibile che il prossimo Fallout abbia un'ambientazione completamente diversa.

La risposta è stata in gran parte di persone che hanno descritto le loro storie ideali, la maggior parte delle quali non inizia in un Vault.

Uno dei suggerimenti più popolari è quello di vestire i panni di un Ghoul, cosa che la serie non aveva mai permesso ai giocatori fino ad ora, con l'uscita della prossima espansione di Fallout 76.

Altri suggerimenti includono la possibilità di iniziare come membro dell'Enclave, un ambizioso Wastelander che scava nei Vault alla ricerca di tecnologie dell'anteguerra.

Sono tutti suggerimenti molto interessanti, che dimostrano che i fan potrebbero rimanere delusi se Fallout 5 ci catapultasse di nuovo in un altro Vault, alla ricerca di una persona cara.

In attesa di saperne di più, sapete che la serie TV è stata realizzata tenendo a mente proprio i temi che saranno trattati in Fallout 5?

Ma non solo: di recente un fan ha chiesto se altri giocatori vorrebbero vedere il ritorno delle costruzioni in Fallout 5 o se queste dovrebbero essere abbandonate.