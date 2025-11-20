Il mondo dei JRPG classici torna al centro del dibattito grazie a un'inaspettata dichiarazione che arriva direttamente dal team dietro uno dei titoli migliori del 2025.

Guillaume Broche, creative director di Clair Obscur: Expedition 33, ha lanciato un appello diretto a Microsoft affinché riporti in vita Lost Odyssey, l'esclusiva Xbox 360 firmata Mistwalker che nel 2007 tentò di rivoluzionare il genere degli RPG a turni con una veste grafica fotorealistica.

Una richiesta che riaccende i riflettori su un titolo incompreso al lancio ma diventato nel tempo un vero e proprio oggetto di culto per gli appassionati del genere, e che solleva interrogativi sulla strategia di Microsoft riguardo al recupero delle sue proprietà intellettuali più preziose della generazione Xbox 360.

In un'intervista rilasciata a Eurogamer, Broche non ha risparmiato elogi verso il titolo diretto da Hironobu Sakaguchi, il leggendario creatore di Final Fantasy. Il creative director francese ha definito Lost Odyssey come "l'ultimo grande JRPG a turni con grafica realistica", sottolineando la profondità tematica e l'impatto emotivo di un'opera che considera fondamentale per il genere.

"È l'ultimo gioco che mi ha fatto piangere", ha dichiarato senza mezzi termini, evidenziando come le tematiche affrontate nel titolo Mistwalker abbiano direttamente influenzato lo sviluppo di Clair Obscur: Expedition 33.

Il destino di Lost Odyssey rappresenta uno dei casi più emblematici di come il posizionamento di piattaforma possa condizionare il successo commerciale di un JRPG. Broche ha infatti spiegato con lucidità le ragioni del fallimento commerciale iniziale: l'esclusività Xbox 360 ha tagliato fuori il pubblico tradizionale dei JRPG, storicamente più affezionato alle console PlayStation.

Questa scelta strategica, seppur comprensibile nell'ottica di Microsoft di rafforzare il catalogo first-party nell'importante mercato giapponese, si è rivelata controproducente per un genere che all'epoca necessitava della base installata PlayStation per raggiungere il successo.

La critica occidentale del 2007 non risparmiò il titolo, etichettandolo come eccessivamente tradizionale in un periodo storico in cui la linearità era considerata un difetto e solo gli open world venivano celebrati dalla stampa specializzata.

Broche ha contestato duramente questa visione, rivendicando la qualità della struttura lineare di Lost Odyssey, arricchita da una world map esplorabile, una narrazione coinvolgente scritta dall'autore giapponese Kiyoshi Shigematsu e una colonna sonora memorabile. Elementi che secondo il game designer francese rendevano il titolo uno dei migliori esponenti del genere RPG tradizionale della sua generazione.

L'appello di Broche si inserisce in un momento particolarmente interessante per Microsoft, che con Xbox Game Pass ha dimostrato una rinnovata attenzione verso il catalogo retrocompatibile. La casa di Redmond possiede i diritti di distribuzione di Lost Odyssey e potrebbe tecnicamente procedere con una remaster, operazione che permetterebbe di portare il titolo sulle piattaforme moderne inclusi PC e Xbox Series X|S.

Un'operazione simile a quanto fatto con altri classici dell'era Xbox 360, ma che nel caso di Lost Odyssey richiederebbe inevitabilmente la collaborazione con Mistwalker, studio indipendente ancora attivo sotto la guida di Sakaguchi.