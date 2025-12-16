La AS Roma ha scelto di celebrare una delle sue più convincenti vittorie europee con un riferimento che non è passato inosservato agli appassionati di videogiochi.

Infatti, il club giallorosso ha pubblicato su Instagram un reel dedicato agli highlights della sfida Celtic–Roma, incontro valido per la competizione europea e conclusosi con un netto 0-3 in favore della formazione capitolina.

A sorprendere non è stato però soltanto il risultato maturato sul campo, quanto la colonna sonora utilizzata per accompagnare il montaggio video.

Il brano scelto è infatti “Lumière”, uno dei temi più riconoscibili della colonna sonora di Clair Obscur: Expedition 33, gioco di ruolo sviluppato da Sandfall Interactive e diventato rapidamente uno dei titoli più acclamati dell’intero 2025.

Una scelta che denota una particolare attenzione verso l’immaginario videoludico contemporaneo e che ha immediatamente acceso la curiosità degli utenti più attenti.

Clair Obscur: Expedition 33 si è imposto negli ultimi mesi come un vero e proprio fenomeno critico, riuscendo a conquistare numerosi premi nei principali eventi internazionali, a partire dai The Game Awards 2025, dove ha trionfato aggiudicandosi il prestigioso Game of the Year, oltre a diversi riconoscimenti dedicati a direzione artistica, narrativa e comparto musicale.

In questo contesto, l’utilizzo di “Lumière” appare tutt’altro che casuale. Il brano, caratterizzato da sonorità evocative e da un crescendo emotivo particolarmente marcato, accompagna in modo efficace le immagini del match, esaltando la prestazione della Roma e conferendo al video un tono quasi cinematografico, in linea con l’estetica e le ambizioni artistiche del gioco.

Non è la prima volta che il mondo del calcio attinge alla cultura pop e videoludica per arricchire la propria comunicazione social, ma l’impiego di un tema tratto da un GDR moderno e pluripremiato rappresenta una scelta relativamente rara, soprattutto se proveniente da un’opera che ha saputo distinguersi più per la sua identità artistica che per un’impostazione mainstream.