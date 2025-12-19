L'annuncio era nell'aria da tempo e finalmente è arrivato: l'artbook dedicato a Clair Obscur Expedition 33, premiato come Game of the Year, verrà pubblicato in Italia nel corso del 2026 sia in versione standard che in una preziosa edizione da collezione.

La conferma è arrivata direttamente da Panini Comics attraverso i propri canali social, scatenando l'entusiasmo dei fan del titolo sviluppato da Sandfall Interactive. La distribuzione italiana rappresenta una notizia importante per gli appassionati, considerando che inizialmente il progetto sembrava destinato principalmente al mercato francese.

L'editore transalpino Pix'n Love ha svelato i dettagli di questa Collector's Edition, che si presenta come un vero e proprio oggetto da collezione per gli estimatori del gioco.

La confezione si distingue immediatamente per la copertina stampata in colore Oro Pantone, racchiusa in una custodia rigida che omaggia visivamente Alicia, figura centrale nell'universo narrativo di Clair Obscur Expedition 33.

All'interno del packaging trova spazio una serie di elementi pensati per valorizzare l'esperienza del possessore: una placca metallica numerata che attesta l'autenticità e il carattere limitato dell'edizione, accompagnata da una medaglia commemorativa realizzata appositamente per questa release.

Il cuore della proposta resta naturalmente l'artbook vero e proprio, che raccoglie più di trecento pagine di materiale utilizzato durante la fase di sviluppo del titolo.

Gli acquirenti potranno immergersi nei processi creativi che hanno dato vita alle ambientazioni del gioco, esplorare i design originali dei personaggi, studiare i concept art elaborati e scoprire gli oggetti di scena che popolano l'universo ludico.

A completare il pacchetto da collezione, dieci litografie di qualità elevata riproducono alcune delle location e dei momenti più emblematici vissuti durante l'avventura. Per il momento i dettagli sulla data di uscita precisa restano da definire, ma l'arrivo nel 2026 è ormai certo.