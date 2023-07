Exoprimal, il nuovo big di Capcom è un successo? Il pubblico è diviso

L'ultima ambiziosa produzione di Capcom è ufficialmente disponibile dallo scorso venerdì 14 luglio: parliamo naturalmente di Exoprimal, sparatutto multiplayer sci-fi con tantissime orde di dinosauri da sconfiggere.

Un titolo su cui la casa di Street Fighter 6 (che trovate su Amazon) ha puntato molto e su cui c'era molta curiosità, considerando che negli scorsi mesi il publisher ha sbagliato davvero poche mosse.

Dato che è stato reso disponibile gratis al day-one su Xbox Game Pass, molti appassionati si sono già buttati in azione con i loro esoscheletri preferiti, pronti a dare la caccia ai dinosauri per salvare la civiltà del loro tempo.

Ma Exoprimal è davvero riuscito a convincere i fan? Come riportato da Videogamer.com, le reazioni sembrerebbero essere miste: il pubblico si è infatti spaccato in due, tra chi non ritiene accettabile il prezzo di lancio per un titolo che punta principalmente al multiplayer — con inevitabili pass e microtransazioni — e chi invece lo ritiene un prodotto con un potenziale elevato.

Alcuni utenti hanno sottolineato che il gioco «scomparirà tra pochi anni» se non saranno fatti alcuni accorgimenti, dato che include diversi aspetti che rischiano di far scappare gli utenti dopo poche prove — soprattutto se il gioco non l'hanno neanche acquistato, ma semplicemente scaricato gratuitamente su Game Pass.

Allo stesso tempo, ci sono però diversi fan che apprezzano come Exoprimal non faccia nulla per farsi prendere sul serio e che sia proprio questo aspetto folle a renderlo così divertente, anche nelle sessioni PvP e PvE.

Insomma, probabilmente capiremo con certezza se Capcom riuscirà a fare di nuovo centro soltanto nei prossimi giorni, quando i numeri del pubblico chiariranno il suo effettivo successo.

Effettivamente, anche nel nostro provato avevamo sottolineato le nostre perplessità riguardo alla sua durata a lungo termine, ma vedremo se il publisher riuscirà a percorrere la strada giusta.

Certo, al momento pare difficile che possa riuscire a ottenere le stesse vendite di Street Fighter 6, ma vedremo come si evolverà questo ambizioso sci-fi.