Ex Xbox si unisce ad Amazon in un ruolo al vertice

L'ex dirigente di Microsoft J Allard ha assunto un nuovo ruolo in Amazon come vice president of product.

Come riportato anche da GamesIndustry.biz, GeekWire ha notato un aggiornamento del profilo LinkedIn di Allard.

Amazon ha confermato al sito che il dirigente è entrato a far parte del team Devices and Services, che si occupa tra l'altro dei dispositivi Echo e dell'assistente vocale Alexa.

Allard è noto nel mondo del gaming per i suoi 20 anni di lavoro in Microsoft, dove ha co-fondato Xbox e ha contribuito al lancio della console originale e della Xbox 360 (che tra le altre cose trovate ancora su Amazon), oltre che di Xbox Live e Xbox Live Arcade.

Dopo un lungo periodo di assenza dai videogiochi, Allard è riemerso nel 2020 come amministratore delegato globale di Intellivision Entertainment, entrandovi due anni dopo che l'azienda aveva annunciato di essere al lavoro sulla nuova console Amico.

Sempre GeekWire ha riportato che ha lasciato l'incarico meno di un anno dopo. Da allora, Allard ha lavorato per diverse aziende, tra cui GoFundMe e il registro delle biciclette Project 529.

Allard lavorerà sotto l'ex dirigente di Microsoft Windows e Devices, Panos Panay, che è entrato in Amazon l'anno scorso per guidare il team Devices and Services. Non si sa ancora su quali prodotti Allard lavorerà.

All'inizio della sua carriera in Microsoft, nel 1994, è stato determinante nell'identificare Internet come un'opportunità per l'azienda in un memo ampiamente citato, “Windows: The Next Killer Application on the Internet”.

In seguito, Allard è stato strettamente associato a un progetto di Microsoft skunkworks noto come Courier, che prevedeva un tablet a doppio schermo che non è mai stato commercializzato, molto prima del più recente rilascio del Microsoft Surface Duo.

La redazione di SpazioGames augura un sentito in bocca al lupo ad Allard per la sua nuova avventura professionale.