Ex-Battlefield si scaglia contro Electronic Arts: «Non c'è niente di positivo»

Electronic Arts è una di quelle aziende che non sta vivendo esattamente un ottimo periodo dal punto di vista mediatico, e anche relativamente ad un nuovo Battlefield la situazione non sembra affatto rosea dopo le ultime dichiarazioni di Marcus Lehto.

Il precedente responsabile del nuovo gioco di Battlefield ha criticato EA, dopo essersi stato allontanato dall'azienda e aver visto il proprio studio chiudere senza speranza.

Ridgeline Games, lo studio che aveva fondato per supportare il nuovo Battlefield, prima lo ha visto allontanarsi e poi chiudere definitivamente in una delle tante ondate di licenziamenti che stanno travolgendo il settore e che anche Electronic Arts ha contribuito ad alimentare.

Per questo Marcus Lehto, per altro co-creatore del franchise di Halo con Bungie, non ha impiegato delle belle parole nel descrivere la sua esperienza con Electronic Arts.

Qualche ora fa, Lehto ha parlato della sua sensazione riguardo l'aver lavorato dirigendo il nuovo single player di Battlefield, per poi ritrovarsi senza lavoro:

«Non ho detto molto qui poiché non ho nulla di positivo da dire su EA, sulla mia recente partenza e su quanti, incluso il mio team, stanno soffrendo a causa dei vasti licenziamenti del settore.»

Lehto ha poi risposto ad alcuni commenti dei fan, appoggiando la definizione di EA come "epitome dell'avidità aziendale" proposta da un follower.

Electronic Arts d'altronde non si è dimostrata affatto accomodante verso i propri sviluppatori, visto che nelle ultime settimane sono stati chiusi tantissimi progetti e non sembra che i franchise rimasti abbiano una lunga vita allo stesso modo.

Anche se, in questo marasma, c'è almeno una buona notizia per alcuni dei giochi di Electronic Arts: Battlefield 2042 non è infatti morto e ci sono nuovi contenuti e giocatori.

