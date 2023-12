Epic Games Store, la lotta contro Steam sta per concludersi

Con Epic Games Store, l'azienda proprietaria di Fortnite ha da sempre voluto lottare aspramente contro Steam per la conquista del mondo del marketplace degli utenti PC, ma la piattaforme di Valve ha da sempre avuto un vantaggio notevole che, però, si sta assottigliando stando agli ultimi dai.

Mentre Fortnite è ormai una corazzata in termini mediatici, sconfinando ben oltre il mondo dei videogiochi con una serie di gadget incredibili che potete trovare su Amazon, Epic Games Store ha cercato in tutti i modi di attirare pubblico a discapito di Steam.

Quella più in vista è ovviamente la serie di giochi gratis che ogni settimana vengono regalati dalla piattaforma, e che proprio da oggi si è trasformata nella rituale infornata di giochi gratis natalizi.

Una pratica che proprio Epic Games ha rivelato non essere redditizia in termini economici, ma che serve a far arrivare utenti all'interno di Epic Games Store con la speranza che poi possano acquistare altro e rimanere all'interno dell'ecosistema.

Utenti che, in un modo o nell'altro, sono arrivati in massa come rivela il CEO Tim Sweeney in una recente intervista (tramite Wccftech).

Epic Games Store è stato lanciato originariamente circa cinque anni fa su PC. L'obiettivo era offrire un negozio alternativo al quasi monopolio di Steam, consentendo agli sviluppatori di trattenere una percentuale molto più elevata dei ricavi dei giochi, chiedendo solo il 12% di entrate contro il 30% di Steam.

Tim Sweeney ha commentato la situazione attuale dello store di Epic:

«Abbiamo ottenuto così tanto successo con Fortnite in tanti modi diversi e, con l'Epic Games Store, continueremo a investire molto qui. L'Epic Games Store è la storia di successo indicibile sullo sfondo. Dal suo lancio nel 2018, ora abbiamo 80 milioni di utenti attivi mensili. Steam ne ha 120 milioni, quindi li prenderemo velocemente!»

In questo contesto, LEGO Fortnite sarà un ulteriore boost di utenti visto che non sarà una modalità di gioco temporanea, ma un vero e proprio gioco-nel-gioco fisso.

Un progetto che potrebbe anche rivitalizzare le finanze di Epic Games visto che, quest'anno, sono state licenziate tantissime persone perché Fortnite non incassa quanto dovrebbe.