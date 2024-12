Epic Games Store, il gioco gratis di oggi è per gli amanti degli shooter

Continua l'iniziativa di Epic Games Store che vi propone giornalmente un gioco gratis da riscattare, che andrà avanti fino al termine dell'anno.

Così, ogni ventiquattro ore, precisamente alle 17.00, viene proposto un titolo che è possibile riscattare senza abbonamenti e senza alcun costo, semplicemente facendo login sul proprio profilo nel client del gigante Epic Games.

Una volta riscattato, il gioco rimarrà associato al vostro profilo per sempre e non sarà mai revocato (diversamente da quanto accade, ad esempio, con i giochi mensili di PlayStation Plus Essential, che per essere goduti necessitano dell'abbonamento anche dopo che li avete riscattati).

In occasione del 28 dicembre, il gioco gratis proposto è Kill Knight.

La descrizione ufficiale sulla pagina proposta da Epic Games Store è la seguente:

KILL KNIGHT è uno sparatutto d'azione isometrico ad alta reattività ispirato ai classici del passato. Preparati a un'eternità di sofferenza! Annienta orde di creature ultraterrene usando un arsenale di armi devastanti. Dopo una vita di leale servizio, un vile tradimento ti ha esiliato nell'Abisso. Ora non sei altro che un cadavere profanato rinchiuso in un'armatura, risorto a morte eterna. Marchiato come KILL KNIGHT, avrai un unico scopo: UCCIDERE L'ULTIMO DEGLI ANGELI.

Si tratta insomma di una proposta che farà felici gli amanti dei giochi frenetici tutti azione e sangue, con una visuale isometrica che dà un tocco di personalità classico e intrigante all'esperienza.

Vi ricordiamo che potete subito procedere a riscattarlo attraverso questo link: basta aver fatto login sull'account e procedere a premere il bottone sotto la dicitura "Gratis" che vedete incolonnata a destra, sotto -100%.

Il titolo sarà sostituito da un altro alle 17.00 di domani, quindi non dimenticatevi di riscattarlo prima che venga rimosso e non faccia più parte dell'iniziativa.

