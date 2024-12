Epic oggi vi offre gratis il gioco definitivo di kung fu

Il periodo delle festività natalizie coincide con l’ormai tradizionale iniziativa di giochi gratuiti proposta dall’Epic Games Store, un evento atteso con grande entusiasmo da molti appassionati.

Allo stesso modo di Xbox Game Pass (reperibile su Amazon a un prezzo conveniente), sarà sufficiente disporre di un account Epic per riscattare i titoli offerti gratuitamente, anche durante le celebrazioni natalizie.

In queste ore, l’Epic Games Store si appresta a rendere disponibile il prossimo gioco gratuito, accessibile a partire da oggi e per tutta la durata delle festività di fine anno.

Dalle ore 17 di oggi, potrete scaricare gratuitamente Sifu. Come sempre, avrete 24 ore per aggiungerlo alla vostra raccolta prima che venga sostituito con un nuovo titolo.

Ecco la descrizione ufficiale del gioco, riportata anche nel link da cui potete scaricare il gioco gratis:

«Sifu è un picchiaduro realistico in terza persona, con meccaniche di combattimento Kung Fu e arti marziali spettacolari che ti accompagneranno sulla strada della vendetta. Che tu scelga di giocare nei panni di un personaggio maschile o femminile, in Sifu questa sarà una domanda che ti porrai più e più volte mentre affronti gli assassini della tua famiglia sulla strada verso la vendetta. Ci sarai solo tu contro tutti: nessun alleato, infiniti nemici e un misterioso amuleto che ti riporta in vita ogni volta che muori. Ma attenzione! La tua arma segreta ha un pesante prezzo da pagare: dovrai infatti affrontare l'invecchiamento e le sue conseguenze.»

Una volta riscattato, il gioco rimarrà legato per sempre al vostro account, senza alcuna necessità di sottoscrivere abbonamenti mensili come accade, ad esempio, con i giochi inclusi in PS Plus.

E non è tutto: da oggi, ogni giorno verrà reso disponibile un nuovo titolo gratuito fino al termine dell’anno, per un totale di 16 giochi previsti entro l’inizio del 2025.

Anche se la lista completa dei giochi in arrivo non è stata rivelata, la possibilità di riscattare ogni giorno un nuovo titolo senza alcun costo rappresenta un’occasione unica per arricchire la propria collezione.

Infine, potete consultare l’elenco completo di tutti i giochi regalati dall’Epic Games Store dal 2018 a oggi, grazie alla regolare promozione settimanale del noto negozio digitale.