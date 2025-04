Eli Roth rompe il silenzio sul film di Borderlands, nel peggiore dei modi

Forse ve lo siete dimenticati (io di sicuro) ma c'è stato anche Borderlands al cinema, girato da Eli Roth, ed è stato sicuramente il punto più basso per quanto riguarda il cinema tratto dai videogiochi, e forse per la settima arte in generale.

Il film legato al notissimo videogioco di Gearbox è stato un vero e proprio disastro, al punto che gli incassi sono bastati a malapena a recuperare i costi del marketing, che ammontavano a circa $30 milioni, ma di fatto i costi di produzione del film sono ancora particolarmente lontani.

Purtroppo il film di Borderlands è semplicemente un bruttissimo film, e non c'è molto da dire al riguardo. Al punto che anche il peggior cineasta di sempre legato ai videogiochi è riuscito a sbeffeggiarlo, mentre anche Cate Blanchett che interpreta Lilith nel film si ritrovò a dire esplicitamente di non aver mai creduto nel progetto e di aver accettato il ruolo solo perché si annoiava e aveva bisogno di soldi (davvero).

Da allora, il film è stato messo rapidamente nel dimenticatoio ma, come riporta Gamespot, ora tocca al regista Eli Roth dire la sua.

Durante un'apparizione nel podcast "The Town", Roth ha inizialmente esitato a parlare apertamente dei problemi dietro le quinte. «Se raccontassi cosa è realmente accaduto, qualcuno ne uscirebbe male, e di solito quel qualcuno è proprio il regista», ha ammesso con una certa franchezza.

Con la stessa franchezza racconta anche di essere andato in tilt, durante la produzione:

«È stata la prima volta in cui mi sono seduto a guardare un film pensando: "Ok, l'ho diretto io, ma che cosa vedrò?". Non mi era mai capitato prima. Ricordo di essermi chiesto: "Sono arrivato al punto della mia carriera in cui mi siedo a guardare un film che porta la mia firma come regista e sceneggiatore, e sinceramente non ho idea di cosa aspettarmi?"»

Insomma, gli attori non hanno creduto nel progetto, il regista non sapeva bene cosa stava facendo, e quindi perché Borderlands è andato così male? Colpa del Covid.

«Nessuno di noi aveva previsto quanto sarebbero state complicate le cose con il COVID», dichiara Roth nell'intervista, spiegando come le metodologie di lavoro abbiano a quanto pare reso il film bruttissimo:

«Non potevamo preparare il film stando nella stessa stanza, non potevo lavorare con i miei stuntman, non potevo fare la pre-visualizzazione, tutti erano sparsi ovunque. Non puoi preparare un film di quella scala tramite Zoom e credo che tutti pensassimo di potercela fare, ma abbiamo ricevuto una bella lezione.»

Per fortuna ci sono tanti altri film e serie TV tratte da videogiochi, con o senza Covid, che stanno rendendo giustizia al materiale originale. La speranza è che almeno Borderlands 4, tra una polemica e l'altra, possa ridare linfa al franchise in generale.