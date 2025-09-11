FromSoftware e Bandai Namco hanno annunciato l’arrivo della modalità Profondo della Notte, un nuovo contenuto gratuito per Elden Ring Nightreign (qui trovate la nostra recensione).

L’aggiornamento, disponibile da oggi su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC via Steam, offre ai giocatori un livello di sfida ancora più alto e un set di ricompense inedite, pensato per chi non teme di spingersi oltre i propri limiti.

In questa modalità, Plagaride viene avvolta dalla Notte Eterna, che rende l’intero mondo di gioco più pericoloso. I nemici risultano molto più potenti e possono presentarsi in versioni mutate, con attacchi e comportamenti in grado di sorprendere anche i giocatori più esperti.

L’obiettivo resta quello di sopravvivere fino allo scontro con il Signore della Notte, ma a rendere l’impresa ancora più complessa ci pensano nuove meccaniche di progressione. Ogni run completata permette infatti di guadagnare gradi, che a loro volta sbloccano sfide sempre più impegnative e nuove tappe nella classifica globale.

Per bilanciare la difficoltà crescente, vengono introdotti nuovi potenziamenti per le armi, che però possono portare con sé effetti collaterali come l’aumento dei danni subiti.

La selezione diventa quindi cruciale: saper scegliere quando rischiare e quando giocare in difesa è fondamentale per arrivare vivi alla fine della notte. Ai Crepuscolari più abili sarà concesso anche di utilizzare tre nuovi slot per le Reliquie della Profondità, una tipologia inedita di ricompensa che offre vantaggi considerevoli ma, ancora una volta, al prezzo di pesanti compromessi.

La modalità Profondo della Notte si presenta dunque come una vera e propria sfida end-game, pensata per chi ha già affrontato le minacce standard di Nightreign e vuole spingersi oltre. FromSoftware descrive l’esperienza come la più oscura e pericolosa disponibile nel gioco, con persino la possibilità di incontrare un Sovrano dell’oscurità eterna, boss unico e implacabile che richiede cooperazione e precisione assoluta per essere sconfitto.

Nightreign, lo ricordiamo, propone un gameplay cooperativo in cui i giocatori vestono i panni di uno degli otto Crepuscolari, ciascuno con abilità e armi peculiari. Ogni sessione genera mappe, biomi e nemici differenti, costringendo il gruppo ad adattarsi costantemente a nuove situazioni.

La sconfitta non significa però la fine: anche le partite non completate garantiscono Reliquie da utilizzare per potenziare il proprio personaggio, offrendo così nuove strategie per le spedizioni successive.

Con la modalità Profondo della Notte, FromSoftware continua a spingere Nightreign verso territori inesplorati, confermando la volontà di offrire contenuti impegnativi e sempre freschi a una community affamata di sfide.